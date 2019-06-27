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Geri dönüşüm deposunda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 22:41 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yer alan bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yer alan bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Hurda kumaşların bulunduğu depodan yükselen alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Etrafta toplanan onlarca meraklı vatandaş, hem yangını hem de söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek film izler gibi izledi.

Edinilen bilgilere göre olay, Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yer alan bir hurda kumaş deposunda meydana geldi. İddialara göre, içeride kimsenin bulunmadığı bir sırada depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek yardım istedi. Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale etti. 5 itfaiye aracı ve çok sayıda tanker ve arazöz ile yangına müdahale eden ekipler alevleri çevrede bulunan diğer tesislere de sıçramadan kontrol altına almaya çalıştı.

Meraklı gözlerle izlediler
Çevrede ikamet eden vatandaşlar ise yangın söndürme çalışmalarını meraklı ve dikkatli gözlerle izledi. Kimi kucağındaki bebekle yangını seyrederken kimleri de çekirdek çitleyerek film izler gibi yangını ve söndürmek için yaşanan telaşı izledi. Etrafta toplanan onlarca kişinin yangını izlemesi de dikkat çekti.
İtfaiye ekiplerinin 3 saati aşkın süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı.

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