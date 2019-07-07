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Geri dönüşüm deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü 

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 07:51 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Geri dönüşüm deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı yakınındaki bir geri dönüşüm deposunda, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere, depo çalışanları da destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Geri dönüşüm deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü Geri dönüşüm deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü Geri dönüşüm deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü Geri dönüşüm deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü

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