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  4. Geri dönüşüm deposundaki yangın kontrol altına alındı

Geri dönüşüm deposundaki yangın kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:31 | Son Güncelleme

Bursa’da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Bursa’da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangının geri dönüşüm deposunda çalışan işçilerin ısınmak için yaktıkları ateş yüzünden çıktığı öğrenildi.
Saat 12.30 sularında Geçit Mahallesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Geri dönüşüm deposu çalışanları öğle saatlerinde ısınmak için geri dönüşüm malzemelerinin arasında ateş yaktı. Ateş yaktıktan sonra çalışanlar depoyu terk etti. Kimsenin olmadığı esnada alevler büyüyünce, etrafta bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçradı. Alevler kısa sürede bütün depoyu sararken, dumanlar Bursa’nın pek çok yerinden görüldü. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken, 20 itfaiye aracı ve 50 itfaiye eri yangına müdahale etti.
"Isınmak için tenekede ateş yaktık"
Yangının çıkış sebebibinin yaktıkları ateş olduğunu söyleyen geri dönüşüm deposu çalışanı bir vatandaş, "Öğle saatlerinde depoda oturuyorduk. O sırada ısınmak için ufak tenekede ateş yaktık. Teneke aniden alev alınca komple tutuşarak yangın bütün depoya sıçradı" diye konuştu.
2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı
50 itfaiye erinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam edildiği yangın hakkında polis ekipleri soruşturma başlattı.

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