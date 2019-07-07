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Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 5 saat sonra söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 20:59 | Son Güncelleme

Adana’da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Adana’da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı fabrikada yangın, fabrika içerisinde bulunan araçların da patlamasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, kentin birçok noktasından da görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, patlama riskine karşı alanı şeritlerle çevirerek vatandaşları fabrikadan uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri ile birlikte yangına Toplumsal Müdahale Araçları da (TOMA)müdahale etti. Yaklaşık 5 süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında geri dönüşüm fabrikası ve içerisinde bulunan 2 araç kullanılamaz hale gelirken 6 iş yeri ise zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni itfaiye erleri tarafından araştırılıyor.

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