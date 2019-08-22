HABER

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol atlına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 02:08 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan büyük çaplı yangın 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkiinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında gece saat 22.45 sıralarında büyük çaplı yangın çıktı.

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol atlına alındı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan büyük çaplı yangın 2 saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.
Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkiinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında gece saat 22.45 sıralarında büyük çaplı yangın çıktı. Çıkan büyük çaplı yangının kontrol atlına alınabilmesi için çevre ilçelerden de birçok itfaiye ekibi takviye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu geceyi aydınlatan büyük çaplı yangın 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alınabildi.
Olayda jandarma ve polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor
FSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybettiFSM Köprüsünden atlayan adam hayatını kaybetti
Kazancı Yokuşunda yeraltı kablolarının yanmasından dolayı çıkan patlama panik oluşturduKazancı Yokuşunda yeraltı kablolarının yanmasından dolayı çıkan patlama panik oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.