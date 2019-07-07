Geri dönüşüm fabrikasındaki yangına ‘TOMA’ takviyesi

Adana’da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına TOMA’lar da destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasında meydana çıkan yangın, kısa sürede fabrikayı kapladı. Yangının etkisiyle gökyüzü siyah dumanlar kapladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun söndürme çalışmalarına rağmen yangın kontrol altına alınamayınca İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de desteğe geldi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın bizzat yönettiği yangında TOMA’lar da yangının söndürülmesi için büyük çaba gösterdi. Ayrıca yangının söndürülmesine bir helikopter de destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

