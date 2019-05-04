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Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 09:28 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul- DHA - KADIKÖY'de geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul- DHA - KADIKÖY'de geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay Acıbadem Caddesi Dar sokakta meydana geldi. Sokak girişinde bulunan geri dönüşüm kutusuna oyuncak almak için eğilen S.B. (12), bir anda içeriye düştü. Geri dönüşüm kutusunun kapağının kapanmasıyla S.B. mahsur kaldı.
Geri dönüşüm kutusundan gelen yardım seslerini duyan çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yeren itfaiye ekipleri, kapağı açarak çocuğu kurtardı. Kurtarılan çocuk, "hiç korkmadım ki" dedi. Çocuğun yardıma koşanlardan bir kadın, "Sokakta yürürken sesleri duyduk, ekiplere haber verdik. Oyuncak almak için girmiş" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardıGeri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardıGeri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardıGeri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

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