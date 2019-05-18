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Geri dönüşüm malzemeleri ile araba yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören iki öğrenci, geri dönüşümden buldukları malzemeler ile araba yaptı.11.

Geri dönüşüm malzemeleri ile araba yaptılar

Bursa’nın İznik ilçesinde Eşrefzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören iki öğrenci, geri dönüşümden buldukları malzemeler ile araba yaptı.
11. sınıf öğrencileri Eşref Kuzgun ve Emre Muslu, bir yandan eğitimlerine devam edip, hafta sonları da boş zamanlarını değerlendirip araba imal ettiler. Okul bahçesinde arabayı sergileyen iki gencin bundan sonraki hedefi, geri vitesi ve amortisörü olan daha kullanışlı bir otomobil imal etmek.
Bu yola bir hevesle çıktıklarını ifade eden iki genç, "Hiçbir konuda bilgimiz yoktu. 3 ay boyunca araştırma yaptık. Tatil günlerinde çalışarak 1 yıl gibi bir sürede bu aracı meydana getirdik. Malzemeleri sıfır alma imkanımız yoktu. Birçok malzemeyi hurdalıktan temin ettik. Arabanın ana kasasını da evimizin bahçesinde duran eski çatıyı keserek yaptık. Kaynak yapmayı bile bu sırada deneme yanılma yoluyla öğrendik. Şu an saatte 70 kilometre hız yapan bir aracımız var. Bu ilk proje, ikincisi daha kullanışlı olacak” dediler.

Geri dönüşüm malzemeleri ile araba yaptılar

Geri dönüşüm malzemeleri ile araba yaptılar

Geri dönüşüm malzemeleri ile araba yaptılar

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