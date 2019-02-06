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Geri dönüşüm malzemesi getiren öğrencilere bedava alışveriş fişi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm firması tarafından İstaş-Kentaş Ortaokulu'nun bahçesine konulan konteynere geri dönüşüm malzemeleri atan öğrenciler, karşılığında verilen fişle kantinden bedava alışveriş yapıyor. Öğrenciler projenin başlamasıyla birlikte konteyneri geri dönüşüm atıklarıyla doldurdu.

Geri dönüşüm malzemesi getiren öğrencilere bedava alışveriş fişi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde geri dönüşüm firması tarafından İstaş-Kentaş Ortaokulu'nun bahçesine konulan konteynere geri dönüşüm malzemeleri atan öğrenciler, karşılığında verilen fişle kantinden bedava alışveriş yapıyor. Öğrenciler projenin başlamasıyla birlikte konteyneri geri dönüşüm atıklarıyla doldurdu.
Projeyle ilgili açıklama yapan geri dönüşüm firması sahibi Serdal Özkan, "Amaç kağıt, plastik, cam ve kutu atıklar ile kullanılmış evsel atık yağların toplanarak tekrar işlenmesini, atıkları vatandaştan para ile toplamakla aile bütçesine katkı sağlamaktır" dedi.
İstaş-Kentaş Ortaokulu Müdürü Orhan Erdoğan ise "Ülkemizde sıfır atık projesi kapsamında çalışmalar yürütülüyor. Biz de okul olarak yıllardır çevreye duyarlı projeler üretiyoruz. Ekonomiye kazandırılabilecek cam, şişe, sıvı atık, kağıtları okulumuzda toplayacağız. İnşallah bu geri dönüşüm projesiyle örnek olacağız" diye konuştu.
'HARÇLIĞIMI KAZANIYORUM'
Kağıt toplayıp gelen öğrenci Talha Şahin, "Kağıt topladım geldim. Bunları teslim edeceğim. Karşılığında kantinden alışveriş yapacağım. Harçlığımı kazanıyorum" dedi. Öğrenci Nüsra Akgün de "Geri dönüşümü olan çöpleri getireceğiz. Karşılığında kantinden alışveriş yapacağımız fiş alacağız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Geri dönüşüm malzemesi getiren öğrencilere bedava alışveriş fişiGeri dönüşüm malzemesi getiren öğrencilere bedava alışveriş fişiGeri dönüşüm malzemesi getiren öğrencilere bedava alışveriş fişiGeri dönüşüm malzemesi getiren öğrencilere bedava alışveriş fişi

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