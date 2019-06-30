HABER

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 18:21 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Tesiste çıkan yangında oluşan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.
Ortakent Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangına ilk olarak tesiste çalışan işçiler müdahale etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, 112 sağlık ekipleri, itfaiye, AKUT, 911 Muğla arama kurtarma ekipleri ve Orman İşletme Şefliğine ait arazözler olay yerine geldi. Yangını söndürmek için uzun süre alevlerle mücadele eden ekiplere, işçiler de kovalarla su dökerek yardım etti. Bazı işçiler dumandan etkilendi. Alevlerin çıkardığı siyah dumanlar ise kilometrelerce öteden görüldü. Dumanları gören bazı vatandaşlar ise tesiste çıkan yangını izledi.
Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı.

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı

Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.