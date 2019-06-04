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Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 13:16 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sabah saatlerinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik süren çalışmaları sonrası kontrol altına alındı.Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde sabah saat 06.20 sıralarında meydana gelmişti.

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sabah saatlerinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik süren çalışmaları sonrası kontrol altına alındı.
Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde sabah saat 06.20 sıralarında meydana gelmişti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 30 personel ile 10 araç sevk edilmişti. İş makineleri ile Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait tankerlerinde destek verdiği söndürme çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın sonucu tesiste büyük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği ve yangının tekrar alevlenme olasılığına karşı olay yerinde hazır beklediği belirtildi.

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı

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