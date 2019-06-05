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Geri dönüşüm tesisinde iki gün arka arkaya yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 12:13 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde dün sabah saatlerinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonrasında kontrol altına alınmıştı.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde dün sabah saatlerinde bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonrasında kontrol altına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde tekrardan alevlenen yangın itfaiyenin ummalı çalışması sonrasında tekrar kontrol altına alındı. Ekiplerce tesiste soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde dün sabah saat 06.20 sıralarında meydana gelmişti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 30 personel ile 10 araç sevk edilmişti. İş makineleriyle Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait tankerlerinde destek verdiği söndürme çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın sonucu tesiste büyük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi.
Dün soğutma çalışmalarının tamamlandığı ve yangının söndürülmesinin ardından tesis içerisinde bulunan araç ve ekipmanların tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği işletmede bugün sabah saat 08.45 sıralarında tekrar yangın çıktı. Geri dönüşüm için bekleyen atıkların tekrar yanmaya başlaması sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı 2 araç ile 4 personel sevk edilerek yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin ummalı çalışması sonrasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Geri dönüşüm tesisinde iki günde arka arkaya çıkan yangın sonucu Sakaryalı itfaiye erleri bayramını adeta geri dönüşüm tesisinde geçirerek yoğun bir mesai harcadı.
Öte yandan, itfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği ve yangının tekrar alevlenme olasılığına karşı olay yerinde hazır beklediği belirtildi. Kontrol altına alınan yangın sonucunda tesiste oluşan hasar gün yüzüne çıktı.

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