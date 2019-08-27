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Geri dönüşüm tesisinde "karışımlı akaryakıt" üretmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 09:26 | Son Güncelleme

Bursa'da geri dönüşüm tesisi görünümü verilerek piyasadan toplanan atık yağlarla karışımlı akaryakıt üretilen iş yerine operasyon düzenlendi - 10 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilen, 3 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasıyla kaydedildi

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde geri dönüşüm tesisi görünümü verilen bir iş yerinde 10 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir geri dönüşüm tesisinde, piyasadan toplanan atık yağların "ucuz yakıt" olarak kullanılan ve özellikle otobüs yangınlarıyla gündeme gelen karışımlı akaryakıta çevrilerek satıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, söz konusu adreste yaptıkları aramalarda tanklara doldurulmuş 6 ton karışımlı akaryakıt buldu.

Geri dönüşüm tesisi olarak hizmet vermesi gereken iş yerinin, kullanılan teknik ekipmanlarla tamamen karışımlı akaryakıt tesisine dönüştürüldüğü belirlendi.

Ayrıca, özel olarak içine depo monte edilen minibüsteki 4 ton yakıt muhafazaya alındı.

Ekipler, iş yeri sahibi H.B. ve minibüsü kullanan Y.L. ile O.A'yı yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan operasyon, polis kameralarınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa karışımlı akaryakıt operasyonu

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