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Geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol söndürüldü

27.02.2021 18:37 | Son Güncelleme:
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Halkalı Dereboyu Caddesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, saatler süren çalışmaların ardından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Halkalı Dereboyu Caddesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, saatler süren çalışmaların ardından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan olduğu belirlendi.
Yangın, Halkalı Dereboyu Caddesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde çalışma yapıldığı sırada bir anda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Küçükçekmece, Bakırköy, Sefaköy ve Başakşehir’den çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın saatler süren çalışma sonrası söndürüldü
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sırasında tesisten çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekiplerin saatler süren çalışmalarının ardından geri dönüşüm tesisindeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan çıkmış
Geri dönüşüm tesisindeki yangın, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların ambalaj malzemeleri üzerine gelmesinden dolayı çıktığı belirlendi. Öte yandan yangın sırasında tesis içerisinde bulunan araçlarında yandığı öğrenildi.
Yangında yaralananların olmadığını söyleyen bir vatandaş, “Patlama sesi duyduk, baktık her tarafta duman vardı. İçeride olan vardı, bir şey olmamış. Ufak tefek yaralılar var. Patlama sesini duyduktan sonra olay yerine geldiğini belirten bir kişi, “Yan tarafta çalışıyorduk, bir patlama oldu duyduk geldik başka bir sıkıntı yok. Ama neden olduğunu bilmiyoruz” dedi.

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