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Geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

19.02.2021 20:55 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz eşya için hammadde üretimi yapılan tesisteki plastik atıkların bulunduğu bölümde yangın çıktı. İlk olarak tesis çalışanları tarafından müdahale edilen yangın kontrolden çıkınca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirildi. İhbar üzerine bölgeye 12 itfaiye aracı 3 Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına bağlı tanker sevk edildi. Öte yandan bölgeye tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. Toplamda 25 personelin müdahale ettiği yangına jandarma ekipleri de yol güvenliğini alarak olası bir kazanın önüne geçti. Ekiplerin yaklaşık 40 dakikalık müdahalesi sonrasında yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.
Herhangi bir yaralının olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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