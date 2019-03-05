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"Geri dönüşümden 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 20:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: (1) - "Biz hem geri dönüşüme, hem sahillerimizin hem denizlerimizin temizliğine azami önem veriyoruz. Bu doğrultuda, sıfır atık uygulamasını hayata geçirdik. 2023 sonuna kadar tüm illerimizde uygulamaya geçecek bu geri dönüşüm sistemiyle hem doğamızı koruyacak hem de yaklaşık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız" - "PKK'sı, FETÖ'sü tüm hain terör örgütlerinin maşaları; nereye kaçarsanız kaçın nerede olursanız olun bundan sonra size bu dünyada rahat yok. Bu millet hainliğin bedelini ödetir"

SİNOP (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz hem geri dönüşüme, hem sahillerimizin hem denizlerimizin temizliğine azami önem veriyoruz. Bu doğrultuda, sıfır atık uygulamasını hayata geçirdik. 2023 sonuna kadar tüm illerimizde uygulamaya geçecek bu geri dönüşüm sistemiyle hem doğamızı koruyacak hem de yaklaşık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız." dedi.

Oktay, Sinop'taki temasları kapsamında Erfelek ilçesindeki halk buluşması programının ardından Kaymakam Muhammed Yılmaz'ı ziyaret etti.

Burada brifing alan Oktay, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Oktay, ziyaret sırasında kendisini çay içmeye davet eden vatandaşlarla bir kahvehanede bir süre oturarak sohbet etti.

Ardından Cumhur İttifakı'nın Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü'nün proje tanıtım toplantısına katılan Oktay, yaptığı konuşmada, 17 yıldır yönetim ve belediyecilikteki tecrübe ve birikimlerini sürekli zenginleştirerek, vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, toplu konuttan tarıma kadar her alanda ülkenin geliştiğine işaret eden Oktay, "Her alanda şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirdik ve yatırımlarımızı hayata geçirdik. Sinop'a gelir gelmez iki denizin arasında cennet gibi duran şehrin güzelliğine hayran kaldım. Ancak daha önce Sinop’ta çöplerin denize döküldüğüne ilişkin bazı görüntüler ortaya çıkmıştı. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, çöplerin toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması sürecinde, toplama noktası asla sahiller olamaz, olmamalı." diye konuştu.

- "20 milyar lira tasarruf sağlayacağız"

Temiz bir gelecek için çevreci politikalar geliştirdiklerini anlatan Oktay, şöyle konuştu:

"Biz hem geri dönüşüme, hem sahillerimizin hem denizlerimizin temizliğine azami önem veriyoruz. Bu doğrultuda, "sıfır atık" uygulamasını hayata geçirdik. 2023 sonuna kadar tüm illerimizde uygulamaya geçecek bu geri dönüşüm sistemiyle hem doğamızı koruyacak hem de yaklaşık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Temiz hava merkezlerimizle tüm illerimizin hava kalitesini an be an takip ediyoruz. Düzenli olarak denizlerimizde kirlilik izleme ve ölçüm çalışmaları yapıyoruz.17 yılda mavi bayraklı plaj statüsü kazanan sahil sayımız 332’dir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız tüm bu adımlarla, vatandaşlarımızın hayat kalitesini artırmayı, çevreyi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bir ülke emanet etmeyi hedefliyoruz."

- "Bu millet hainliğin bedelini ödetir"

Oktay, devlet olarak ülkenin kalkınması için var güçleriyle çalıştıklarını, ülkeye yönelik içeriden ve dışarıdan karşı yapılan tehditleri de kaynağında yok etmeyi sarsılmaz bir kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

Adı ne olursa olsun, arkasında kimler olursa olsun terörün hedefinin birlik, beraberlik ve istikrarı zaafa uğratmak olduğunu aktaran Fuat Oktay, "780 bin kilometrekarelik vatan toprağında buna teşebbüs edenlerin karşısında biz dimdik durduk, durmaya devam edeceğiz ve şer odaklarına fırsat vermeyeceğiz. Buradan biz kez daha ifade etmek istiyorum ki, PKK’sı, FETÖ’sü tüm hain terör örgütlerinin maşaları; nereye kaçarsanız kaçın, nerede olursanız olun bundan sonra size bu dünyada rahat yok. İnlerine gireceğiz dedik, girdik mi, girdik. Bu millet hainliğin bedelini ödetir. Bu devlet ihaneti kabul etmez." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

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atık Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sinop tanıtım toplantısı

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