"Geri dönüşümden 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız"

SİNOP (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz hem geri dönüşüme, hem sahillerimizin hem denizlerimizin temizliğine azami önem veriyoruz. Bu doğrultuda, sıfır atık uygulamasını hayata geçirdik. 2023 sonuna kadar tüm illerimizde uygulamaya geçecek bu geri dönüşüm sistemiyle hem doğamızı koruyacak hem de yaklaşık 20 milyar lira tasarruf sağlayacağız." dedi.

Oktay, Sinop'taki temasları kapsamında Erfelek ilçesindeki halk buluşması programının ardından Kaymakam Muhammed Yılmaz'ı ziyaret etti.

Burada brifing alan Oktay, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu. Oktay, ziyaret sırasında kendisini çay içmeye davet eden vatandaşlarla bir kahvehanede bir süre oturarak sohbet etti.

Ardından Cumhur İttifakı'nın Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpçü'nün proje tanıtım toplantısına katılan Oktay, yaptığı konuşmada, 17 yıldır yönetim ve belediyecilikteki tecrübe ve birikimlerini sürekli zenginleştirerek, vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, toplu konuttan tarıma kadar her alanda ülkenin geliştiğine işaret eden Oktay, "Her alanda şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirdik ve yatırımlarımızı hayata geçirdik. Sinop'a gelir gelmez iki denizin arasında cennet gibi duran şehrin güzelliğine hayran kaldım. Ancak daha önce Sinop’ta çöplerin denize döküldüğüne ilişkin bazı görüntüler ortaya çıkmıştı. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, çöplerin toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması sürecinde, toplama noktası asla sahiller olamaz, olmamalı." diye konuştu.