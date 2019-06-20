Geri dönüşümden kazandığı eşyalarla bir evi donattı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşayan mimar Luna Günsay Oğuz, kurduğu geri dönüşüm atölyesinde tasarladığı ürünlerle bir evi baştan aşağı yeniledi.

20 yıllık mimar Luna Günsay Oğuz, çöpe atılan veya kullanılmayan eşyaların geri dönüşümünü sağlamak için bir süre önce atölye açtı. ‘Bitli Sandık’ adındaki geri dönüşüm atölyesinde bugüne dek birbirinden güzel eserlere imza atan Luna Günsay Oğuz, geçtiğimiz günlerde Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Gizem ve Ufuk Elmas çiftinin evini geri dönüşümden kazanılan eşyalarla yeniledi.

Çevreye olan duyarlılığı için böyle bir atölye kurduğunu belirten mimar Luna Günsay Oğuz, "20 yıldır mimarlık yapıyorum. Doğaya önem veriyor oluşum ve geri dönüşümden birçok ürünün tekrar kullanıma kazandırılabileceğini düşündüğümden bu tip bir atölye kurdum. Küçük çapta başlayan bu atölyemiz şuan Türkiye’nin her yerinden talep görüyor. Bu konuda bizlere destekçi olan Kapaklı Belediye Başkanımız Mustafa Çetin’e ve tüm takipçilerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

"Farklı bir tarza kavuşabilirsiniz’’

Atölyenin adını duyurmak ve geri dönüşümden yapılabilecekleri göstermek için böyle bir proje başlattığını söyleyen Luna Günsay, "Atölyemizde tamamen geri dönüşümden kazandırılan eşyalar ile evinizi yenileyebilir, farklı bir tarza kavuşabilirsiniz. Bu kapsamda başlattığımız proje ile Elmas çiftinin salon, kütüphane ve hobi odalarını baştan aşağı yeniledik. Kapılarını bizlere açtıkları için kendilerine teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.