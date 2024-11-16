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  4. "Geri geleceğiz" diyerek tehdit edip kurşun yağdırdılar! Midyeci Ahmet'e pompalı saldırı... Dehşet anları kamerada

"Geri geleceğiz" diyerek tehdit edip kurşun yağdırdılar! Midyeci Ahmet'e pompalı saldırı... Dehşet anları kamerada

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Midyeci Ahmet'in Beşiktaş'taki iş yerine 2 ay önce pompalı tüfekli saldırı düzenlendi. 3 müşteri sıra tartışması sonrası çalışanları tehdit edip, 2 saat sonra tekrar iş yerine gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 4 kişi yaralanırken 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Saldırı anına ait görüntüler kameralara yansıdı. Motosikletle gelen kasklı şahıslardan biri iş yerine ateş açtı. Son zamanlarda yapılan bazı saldırılara benzer yöntemlerin kullanılması dikkat çekti.

1 Eylül Pazar günü saat 02.30 sıralarında Beşiktaş'taki Midyeci Ahmet isimli iş yerine gelen 3 kişi, sıra nedeniyle çalışanlarla tartıştı. Tartışma arbedeye dönüşmesi üzerine 3 kişi "Geri geleceğiz" diye tehditler savurup iş yerinden ayrıldı.

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POMPALI TÜFEKLE SALDIRI DÜZENLEDİLER

Yaklaşık 2 saat sonra motosikletle gelen kasklı iki şüpheliden biri, iş yerine müşteriler yemek yedikleri sırada pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Ortalığın bir anda karıştığı saldırıda, iş yeri çalışanlarından biri silahla diğeri ise kaldırımdan aldığı taşla saldırganlara karşılık verdi.

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MÜŞTERİLER YARALANDI

Saldırı sonucunda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği müşteriler İbrahim K. (24) ayağından, Tuna A. (19) bacağından, Osman B. (34) ayağından ve Umut Atahan A. (22) bacak ve kalçasından yaralandı. İş yerine ise 2 adet kurşun isabet ettiği öğrenildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurup güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda motosikletten pompalı tüfekle ateş eden saldırganın Ömer K. (25) olduğu tespit edildi. Evine baskın yapan polis ekipleri, şüphelinin Kağıthane’de bir polis merkezine imzaya gittiği bilgisine ulaşınca Ömer K.‘yı gözaltına aldı. İfadesi alınan Ömer K., olayı azmettiren kişinin Sercan U. (32) olduğunu itiraf etmesi üzerine Sercan U. ve eşi Hatice U. (28) da evinde gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bina boşluğunda olayda kullanılan pompalı tüfek de ele geçirildi.

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CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN ŞAHIS, OLAY SABAHI TEKRAR CEZAEVİNE TELİM OLMUŞ

Polis, olayda kullanılan motosikleti süren şüphelinin de Ahmet U. (27) olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde Ahmet U.’nın olay günü cezaevinden izinli çıktığı, olayın sabahında ise cezaevine teslim olduğu ortaya ortaya çıktı. Silahlı saldırı öncesi yaşanan arbede sonrasında 3 şüpheliyi araçla almaya gelen Büşra A. (29) ve saldırıdan sonra motosikleti saklayan Melda Rabia U. (22) da yakalandı. Ayrıca saldırganlara karşılık veren işyeri çalışanı Mesut Ç. (37) de olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

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Emniyete götürülen 7 şüphelinin ifadeleri alınıp adli işlemleri yapıldı. Şüphelilerden Ömer K.‘nın 4 adet, Sercan U.’nun 8 adet, Ahmet U.‘nun 12 adet, Hatice U.’nun 1 adet, Melda Rabia U.‘nun 1 adet, Büşra A.’nın 3 adet ve Mesut Ç.’nin de 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Ömer K. ile Sercan U. “kasten yaralama", “ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve “mala zarar verme" suçlarından tutuklandı. Mesut Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ahmet U., Hatice U., Melda Rabia U. ve Büşra A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

SON DÖNEMDEKİ BAZI SALDIRILARDA DA AYNI YÖNTEM KULLANILDI

Öte yandan olayla alakalı olarak dikkat çeken bir husus daha var. Son zamanlarda yapılan bazı saldırılarda saldırganlar motosiklet ve kask kullanmıştı. Bu olayda da benzer yöntemin kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Midyeci Ahmet beşiktaş saldırı
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