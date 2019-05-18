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Geri gelen araç yayaya çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geri geri gelen aracın çarptığı vatandaş ağır yaralandı.Kaza, saat 12.30 sularında Karabağlar ilçesinin 4274.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geri geri gelen aracın çarptığı vatandaş ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sularında Karabağlar ilçesinin 4274. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Ş.K. (36) idaresindeki 35 HKC 51 plakalı araç geri geri gelirken o sırada yoldan geçen Muzaffer Bozkurt’a (69) çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yere düşerken, olayı gören mahalle sakinleri hemen sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Sağlık görevlileri talihsiz adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, kazada ağır yaralanan Bozkurt Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü Ş.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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