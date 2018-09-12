GERİ GELİRKEN YAŞLI ADAMA ÇARPTI

* Kaza anı güvenlik kamerasında

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda geri gelen araç yolda yürüyen adama çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Gümüşsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Selime Hatun Camii sokakta geri gelen bir araç yolda yürüyen yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını aracın arka camına vuran kazazede yere savruldu. Yaşlı adamın yardımına koşan vatandaşlar yaralıyı yerden kaldırıp bir sandalyeye oturttu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiye ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken polis soruşturma başlattı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Yolda yürüyen vatandaşlar

-Otomobilin çarptığı kişinin kamera yürüyerek kamera açısına girmesi

-Geri gelen aracın adama çarpması

-Kazazedenin savrulması

-Yaralının yardımına koşan vatandaşlar

-Yaralının yerden kaldırılması

-Yaralının sandalyeye oturtulması

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının ambulansa taşınması

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Kaza yerindeki polis ekipleri

-Görgü tanığı kişinin polise bilgi vermesi

-Aracın kırık camı

-Araç sürücüsü

-Genel ve detay görüntüler

