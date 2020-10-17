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Geri geri gelen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 16:02 | Son Güncelleme

Antalya Manavgat ilçesinde geri geri gelen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.Kaza; Manavgat Sanayi Sitesi 2.

Antalya Manavgat ilçesinde geri geri gelen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Manavgat Sanayi Sitesi 2. Blok’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ali Kara’nın kullandığı 07 HKJ 70 plakalı otomobil, bir işyerinin önüne geri geri yanaşmak istediği sırada arkasından hızla gelen Mustafa Şen’in kullandığı 07 JV 744 plakalı motosikletin arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.
Kaza sonrası yola savrulan motosiklet sürücüsü Mustafa Şen, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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