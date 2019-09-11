Geri geri giderek polisten kaçan otomobil kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Hüseyin COŞKUN - Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta, sivil asayiş ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobil, polisten kaçmak için otoyolda geri geri seyrederken bir taksinin arkadan çarpması sonucu durdu. Takside bulunan bir yolcunun yaralanmasına neden olan sürücü, bu kez de yaya olarak kaçmak isterken polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Büyükdere Caddesi, Sarıyer istikametinde seyreden sivil asayiş ekipleri, aynı istikamette seyreden 34 UM 1747 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü Muhammet Yıldırım, polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen kaçarak, yoluna devam etti. Maslak mevkiine gelindiğinde ani fren yaparak otomobilini durduran Yıldırım, polisten kurtulmak için yolda geri geri gitmeye başladı. Geri geri giden otomobil fazla uzaklaşamadan, Sarıyer istikametinde seyreden 34 TJP 29 plakalı taksinin otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Taksi sürücüsü Tahsin Bozkurt kazayı yara almadan atlatırken, yan koltukta oturan yolcu Mustafa Çınar ise yaralandı. Polisten kaçmak için geri geri giderken kazaya sebep olan sürücü Yıldırım, kazanın ardından otomobilinden inerek, bu kez de yaya olarak kaçmayı denedi.