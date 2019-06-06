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"Geri Gönderme Merkezi'nde tüberküloz salgını" iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 22:55 | Son Güncelleme

Iğdır Valiliği: - "Şu ana kadar 2 göçmende bulaşıcı hastalığa rastlanılmış olup, hastalık şüphesi olan bütün göçmenler karantina bölümünde tutulmaktadır" - "Geri Gönderme Merkezimizde bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi adına İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve sağlık ekiplerimizce her türlü tedbirler alınmaktadır" - "İl Müdürü ve personelleri görevlerinin başındadırlar. Bu itibarla iddia edilen haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır"

Iğdır Valiliğince, "Iğdır'daki Geçici Geri Gönderme Merkezi'nde tüberküloz salgını olduğu, çok sayıda göçmenin hasta durumda bulunduğu" haberlerinin ve paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medyada "Iğdır Mülteci Kampında Verem Salgını Var" başlıklı haberler yer aldığı belirtildi.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklamasına ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Geçici Geri Gönderme Merkezi, 2018 yılı kasım ayından itibaren standartlara uygun şekilde yaklaşık 230 personel ile hizmet vermektedir. Ülkemize başta Afganistan olmak üzere Pakistan ve diğer doğu ülkelerinden yasa dışı yollarla gelen ve daha sonra yakalanan göçmenlerden birkaçında oluşan bazı sağlık şikayetleri üzerine, Geri Gönderme Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklarla mücadele için sağlık ekiplerimizce Erzurum ilinden getirilen mobil röntgen tarama aracı ile sağlık taramaları başlatılmıştır."

Merkezde göçmenlerin ülkelerine gönderilinceye kadar kısa süre barındırıldıkları vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göçmenlere üç öğün yemek verilmekte olup, sağlık ve temizlik ihtiyaçları en iyi şekilde sağlanmaktadır. Geldikleri ülkeler göz önünde bulundurularak, özellikle bulaşıcı hastalık taşıma riskine karşı, toplu yaşama alanı olan Geri Gönderme Merkezi'mizde bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi adına İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve sağlık ekiplerimizce her türlü tedbirler alınmaktadır.

Öte yandan şu ana kadar hastalık bulaşan personelimiz bulunmamakla birlikte tedbir amaçlı olarak bütün personelimiz sağlık taramasından geçirilmektedir. Şu ana kadar 2 göçmende bulaşıcı hastalığa rastlanılmış olup, hastalık şüphesi olan bütün göçmenler karantina bölümünde tutulmaktadır. İl Müdürü ve personelleri görevlerinin başındadırlar. Bu itibarla iddia edilen haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan göçmen ığdır mülteci Pakistan Tüberküloz salgını

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