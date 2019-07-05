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Geri hareket eden minibüs tekneye çarpıp, askıda kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

 BODRUM'da, hafif eğimli yolda park halindeki belediyeye ait yolcu minibüsü, geri hareket edip, tur teknesine çarptı.

Geri hareket eden minibüs tekneye çarpıp, askıda kaldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- BODRUM'da, hafif eğimli yolda park halindeki belediyeye ait yolcu minibüsü, geri hareket edip, tur teknesine çarptı. Denize düşmeye ramak kala askıda kalan minibüs, çekici yardımıyla kurtarıldı.
Bodrum Belediyesi'ne ait 48 V 0402 plakalı şehir içi minibüsün şoförü Sinan Avcıoğlu, aracı belediye meydanındaki park alanına park edip, belediye binasına gitti. Avcıoğlu'nun bıraktığı minibüs, saat 11.00 sıralarında bir anda kendiliğinden hareket etti. Yaklaşık 15 metre geri geri giden minibüs, bu sırada günübirlik tura çıkmak için turistleri alan 'Akvaryum 2' isimli tekneye çarparak durabildi. Büyük panik yaşayan teknedeki turistler, kaza sırasında sağa sola kaçıştı. Minibüs, denize düşmeye ramak kala askıda kaldı.
Minibüsün etrafında polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ardından minibüs, olay yerine çağrılan vinçle bulunduğu yerden çekildi.
Minibüsün şoförü Sinan Avcıoğlu, polise verdiği ifadede, "Ben minibüsten inerken, birinci vitese takıp el frenini çektim. Ardından belediyeye gittim. Orada araç geri kaymış. Teknik bir arıza yaşandığını düşünüyoruz. Gerekli inceleme ve kurtarma işlemlerini yapıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Geri hareket eden minibüs tekneye çarpıp, askıda kaldıGeri hareket eden minibüs tekneye çarpıp, askıda kaldıGeri hareket eden minibüs tekneye çarpıp, askıda kaldıGeri hareket eden minibüs tekneye çarpıp, askıda kaldı

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