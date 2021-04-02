HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Geri manevra yapan aracın altında kalan cami imamı hayatını kaybetti

Geri manevra yapan aracın altında kalan cami imamı hayatını kaybetti

02.04.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde pazar girişinde geri manevra yapan panelvan minibüs aracın altında kalan camii imamı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, saat 08.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Beylikdüzü’nde pazar girişinde geri manevra yapan panelvan minibüs aracın altında kalan camii imamı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 08.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere ilçedeki bir camide imam olan 61 yaşındaki Mustafa Öztürk, pazar girişinde geri manevra yapan panelvan minibüsün altında kaldı. Vatandaşların uyarısı ile minibüs sürücüsü tekrar ileri hareket edince Öztürk aracın altından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olayı gören bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Hop hop dediler, sonra baktık adam arabanın altında kalmış" dedi.
Polis sürücüyü gözaltına alırken olayla ilgili incelemelere başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
Otizmin farkında mısın?Otizmin farkında mısın?
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Genç kıza muştalı saldırı! Kanlar içerisinde yere yığıldı

Genç kıza muştalı saldırı! Kanlar içerisinde yere yığıldı

Rize'de bir garip yol sorunu: Yaşlılar sırtlarda taşınıyor

Bir garip yol sorunu: Yaşlılar sırtlarda taşınıyor

Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri | Otizm Farkındalık Günü nasıl ortaya çıktı?

Otizmin farkında mısın?

Koronavirüsü atlatanlar dikkat! Antikor kaç ay koruyor?

Koronavirüsü atlatanlar dikkat! Antikor kaç ay koruyor?

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Son Dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Peş peşe operasyonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.