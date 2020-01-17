Geri manevra yapan kamyonun ezdiği kadın son yolculuğuna uğurlandı

Isparta Sebze ve Meyve Hali’nde mal indirmek için geri manevra yapan kamyonun kör noktasında kalarak ezilmesi sonucu hayatını kaybeden kadın, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Isparta Sebze ve Meyve Hali’nde dün öğle saatlerinde mal indirmek için geri manevra yapan kamyon sürücüsünün fark etmemesi sonucu ezilerek olay yerinde hayatını kaybeden 65 yaşındaki Dursun Akbaş için bugün Terminal Camii’nde cenaze namazı kılındı.Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı öncesinde Akbaş için helallik alındı. Cenaze namazı sonrasında talihsiz kadının tabutu cenaze aracına konularak Akyol Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Ahmet Adar, Isparta Sebzeciler ve Manavlar Odası Başkanı Hasan Demir, Akbaş’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, kamyon şoförü Musa K. kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

