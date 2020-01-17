HABER
  4. Geri manevra yapan kamyonun ezdiği kadın son yolculuğuna uğurlandı

Geri manevra yapan kamyonun ezdiği kadın son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:31 | Son Güncelleme

Isparta Sebze ve Meyve Hali’nde mal indirmek için geri manevra yapan kamyonun kör noktasında kalarak ezilmesi sonucu hayatını kaybeden kadın, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Isparta Sebze ve Meyve Hali’nde dün öğle saatlerinde mal indirmek için geri manevra yapan kamyon sürücüsünün fark etmemesi sonucu ezilerek olay yerinde hayatını kaybeden 65 yaşındaki Dursun Akbaş için bugün Terminal Camii’nde cenaze namazı kılındı.Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı öncesinde Akbaş için helallik alındı.

Isparta Sebze ve Meyve Hali’nde mal indirmek için geri manevra yapan kamyonun kör noktasında kalarak ezilmesi sonucu hayatını kaybeden kadın, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Isparta Sebze ve Meyve Hali’nde dün öğle saatlerinde mal indirmek için geri manevra yapan kamyon sürücüsünün fark etmemesi sonucu ezilerek olay yerinde hayatını kaybeden 65 yaşındaki Dursun Akbaş için bugün Terminal Camii’nde cenaze namazı kılındı.Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı öncesinde Akbaş için helallik alındı. Cenaze namazı sonrasında talihsiz kadının tabutu cenaze aracına konularak Akyol Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenazeye Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Ahmet Adar, Isparta Sebzeciler ve Manavlar Odası Başkanı Hasan Demir, Akbaş’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan, kamyon şoförü Musa K. kaza sonrası polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Şehit Fethi Sekin'in babası ülkeyi gezip, gençlere vatan sevgisini anlatıyorŞehit Fethi Sekin'in babası ülkeyi gezip, gençlere vatan sevgisini anlatıyor
Ankara’da korkutan kaza: 5 yaralıAnkara’da korkutan kaza: 5 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Şehit Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuklarına uğurlandı

Tel Abyad şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Osmaniye'de TIR devrildi! 2 bin 200 tavuk telef oldu

TIR devrildi! 2 bin 200 tavuk telef oldu

OT dergisi soygununda yeni gelişme

OT dergisi soygununda yeni gelişme

Sosyal medyada ölüm duası yaptığı gün hayatını kaybetti

Sosyal medyada bunu yazdığı gün hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.