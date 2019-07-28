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Geri manevra yapan otobüsün altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 20:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır otobüs terminalinde bir çalışan, geri manevra yapan otobüsün altında kalarak can verdi.Olay, Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminalinde meydana geldi.

Geri manevra yapan otobüsün altında can verdi

Diyarbakır otobüs terminalinde bir çalışan, geri manevra yapan otobüsün altında kalarak can verdi.
Olay, Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 GB 341 plakalı şehirler arası otobüs, yolcularını aldıktan sonra İstanbul’a doğru harekete geçti. Terminalde geri geri gelirken aynı otobüsün firma çalışanı Akif Bayram isimli bir kişi şoför tarafından fark edilmeyince tekerleğin altında kaldı. Otobüsün üzerinde geçtiği Bayram ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akif Bayram yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerine gelen güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Geri manevra yapan otobüsün altında can verdi

Geri manevra yapan otobüsün altında can verdi

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