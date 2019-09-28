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Geri manevra yapan TIR'ın altında kalan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 17:28 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, fabrika işçisi Bilal Özbek (56), geri manevra yapan TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Geri manevra yapan TIR'ın altında kalan işçi öldü

DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, fabrika işçisi Bilal Özbek (56), geri manevra yapan TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, dün, Darıca'daki çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Bilal Özbek, geri manevra yapan TIR'ın altında kaldı. Çevredeki işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Fabrikaya gelen sağlık ekibi ağır yaralanan Bilal Özbek'e ilk müdahalede bulundu. Özbek'in duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Hastaneye kaldırılan Bilal Özbek doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Bilal Özbek bugün toprağa verildi.

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Geri manevra yapan TIR'ın altında kalan işçi öldü

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