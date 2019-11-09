Geri manevra yapan tırın altında kaldı, ölümden döndü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir kişi, geri manevra yapan tırın altında kalırken, yürekleri ağza getiren o anlar saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Karşıyaka ilçesi Anadolu Caddesi’nde bir iş yeri önünde meydana geldi. Geri manevra yaparak yolun sağ şeridine çıkan tırın şoförü, yolda diğer sürücüleri yavaşlatmak için uyarı yapan yol üzerindeki arkadaşını fark etmedi. Geri geri gelen tır bu sırada kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen şahıs, tırın altındaki boşlukta kaldı ve adeta faciadan dönüldü. Kazayı fark eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, tırın altında kalan adamın yardıma koştu. Yürekleri ağza getiren o anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tırın altında kalarak hafif yaralanan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

