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Geri manevra yapan TIR'ın çarpmasıyla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

BOLU'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı TIR'ın altında kalan Ferhat Durmuş yaralandı.

Geri manevra yapan TIR'ın çarpmasıyla yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı TIR'ın altında kalan Ferhat Durmuş yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan Murat Koç yönetimindeki 34 FL 8327 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Durmuş'a çarptı. TIR'ın altında kalan Ferhat Durmuş yaralandı. Durmuş, çevredekiler ve sağlık ekipleri tarafından TIR'ın altından çıkarıldı. Ferhat Durmuş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Geri manevra yapan TIR'ın çarpmasıyla yaralandı

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