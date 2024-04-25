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Geri mi dönüyor? Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
25.04.2024 19:35
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Yerel seçimler sonrasında kabinede revizyon olacağı yönündeki iddia gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla sessizliğini bozan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kabine veya üst düzey bir göreve getirileceği yönündeki açıklamalara yanıt verdi.

Geri mi dönüyor? Süleyman Soylu'dan 'kabine' açıklaması

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun bir süre sonra yaptığı açıklamayla sessizliğini bozmuştu. Soylu, "Son 10 ayda benim hakkımda 550 olumsuz köşe yazısı yazılmış, bu normal mi? 7 yıl İçişleri Bakanlığı yaptık, 33 saatte bir suç örgütü çökerttik. 1151 DEAŞlı terör örgütü mensubunu yakaladık" demişti.

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SÜLEYMAN SOYLU İDDİALARA YANIT VERDİ

Yerel seçimler sonrasında kabinede değişiklik iddiası gündem olurken Süleyman Soylu'nun da geri döneceği gündem olmuştu. Soylu, bu iddiayla ilgili olarak Sözcü'den Can Bursalı'ya açıklama yaptı.

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Soylu, "Yerel seçimden sonra Cumhurbaşkanı'yla görüşüp sunum yaptığınız, yakın gelecekte kabinede olmasa bile önemli bir pozisyonda göreve başlayacağınız iddia ediliyor..." sorusuna "Umreden geldikten sonra yaptığımız nezaket ziyaretinin dışında bu bilgiler maalesef doğru değil" yanıtını verdi.

İşte Soylu'nun açıklamasının devamı şu şekilde:

- Maalesef vurgusunu neden yaptınız?

Size yönelik söyledim. Görüşme için maalesef demek Cumhurbaşkanı nezdinde nezaketsizlik olur.

- Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgiler mi doğru değil yoksa aktif göreve başlayacağınız iddiasını mı yalanlıyorsunuz?

Partimiz, tüm kurullarıyla değerlendirmelerini yapıyor. Biz de seçimle ilgili katkıda bulunmak üzere fikrimizi söyledik. Hepsi bu. Bu toplantıda Cumhurbaşkanımız yoktu.


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