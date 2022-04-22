Geri ödeme listesine alınan ilaçlar, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği düzenlemesine ilişkin bilgileri öğrenmek isteyenler Geri ödeme listesine alınan ilaçlar hangileri? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hangi ilaçları geri ödeme listesine aldı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye ilişkin detaylar haberimizde...

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR HANGİLERİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Gazete’ de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) düzenlemesi ile 1 adedi ithal, 5 adedi imal olan toplam 6 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HANGİ İLAÇLARI GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDI?

SUT düzenlemesi ile listeye ilave kararı verilen 6 ilaç merak konusu oldu.

Söz konusu ilaçların; 1 adedi Tip 1 Gaucher Hastalığı ilacı, 1 adedi aminoasit türevi ilaç, 1 adedi kanser ilacı, 1 adedi KOAH tedavisinde kullanılan ilaç, 1 adedi santral etkili kas gevşetici, 1 adedi paranteral antiviral ilaçtan oluşuyor.

