HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
05.12.2024 07:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye yine yangın yeri. Çatışmalar devam ederken muhaliflerin ilerleyişi devam ediyor. Rejim güçleri ve PKK'nın paylaştığı cephede hareketli günler bekleniyor. Münbiç'in her an saldırı emrinin gelebileceği belirtildi. Sultan Murad Öncü Birliği Komutanı her yerde kadın keskin nişancı olduğunu belirterek, "8 kilometre mesafedeyiz. Başladığımız an karşımızda durmaları mümkün değil." diyerek dikkatleri Münbiç'e çekti.

Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Dünyanın gözü Suriye'de. Muhalifler ilerlemeye rejim de direnmeye devam ediyor. Bölgede rejim ve PKK-YPG’nin bütün hareketliliği teknolojinin her tür imkanları ile izleniyor. Tüm görüntüler bir merkeze aktarılarak attıkları her adım TSK tarafından takip ediliyor. Sultan Murad Öncü Birliği Komutanı İbrahim Allavi “Menbiç için harekete geçtiğimizde terör örgütü karşımızda duramaz” dedi. Öte yandan akıllara MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup toplantısında kullandığı ifadeler akıllara geldi.

AA-20241204-36381355-36381349-HAMADA_ESED_REJIMI_GUCLERIYLE_CATISAN_REJIM_KARSITI_GRUPLAR_20_KOYU_DAHA_KONTROLUNE_ALDI

"HER AN SALDIRI EMRİ GELEBİLİR"

Sultan Murad Öncü Birliği Komutanı İbrahim Allavi, "İlk cephenin Avn Sefer olduğunu belirten Allavi “Sirayetel Tepesi’nde rejimin yanlarında Haraba ve Kalatal Mahsenli de PKK tarafından tutuluyor. Şu an operasyon Deyr Hafi r’de sürüyor. Burası için de geri sayım başladı. Her an saldırı emri gelebilir. Terör işgalindeki Menbiç ile 8 kilometre mesafedeyiz. Başladığımız an karşımızda durmaları mümkün değil. Fırat’ın doğusunda günleri sayılı artık. Birkaç tepe kritik. Bu tepeleri aştığımızda şehrin temizliğine başlarız” dedi.

AA-20241204-36381355-36381350-HAMADA_ESED_REJIMI_GUCLERIYLE_CATISAN_REJIM_KARSITI_GRUPLAR_20_KOYU_DAHA_KONTROLUNE_ALDI

"HER YERDE KADIN KESKİN NİŞANCI VAR"

Rejim ve terör örgütü PKK’nın cepheyi paylaştığını söyleyen Allavi “Her yerde kadın keskin nişancı var. Menbiç’e, Kandil kadrosunu yığdılar. Bütün dünya bu örgütün nasıl bir kof yapı olduğunu Menbiç’te bir kez daha görecek. Hücum emri ile 8 yıllık sıcak bölgede hasret bitecek” ifadelerini kullandı.

iStock-181956406

50 ÜST DÜZEY KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Hama’da, rejimin Rusya’ya bağlı 25’nci tümen vuruldu. Türkiye Gazetesi'nin ulaştığı bölgeye göre toplantı sırasında yapılan saldırı sonucu aralarında general ve albayların da olduğu 50 üst düzey komutan öldürüldü. Tümenin 1 numarası General Süheyl Hasan da yara aldı. Ayrıca onlarca asker hayatını kaybetti ve yaralandı.

AA-20241204-36381355-36381353-HAMADA_ESED_REJIMI_GUCLERIYLE_CATISAN_REJIM_KARSITI_GRUPLAR_20_KOYU_DAHA_KONTROLUNE_ALDI

BAHÇELİ DE İŞARET ETMİŞTİ

Meclis'te grup toplantısında kritik açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli de Münbiç'i işaret etmişti. "Suriye'nin istikrar ve huzura kavuşması elbette samimi dilek ve temennimizdi" diyen Bahçeli'nin şu ifadeleri gündem olmuştu;

operasyon-icin-geri-sayim-basladi-menbicte-8-yillik-hasret-sona-erecek-17333509401878
Meclis'te grup toplantısında kritik açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli de Münbiç'i işaret etmişti. "Suriye'nin istikrar ve huzura kavuşması elbette samimi dilek ve temennimizdi" diyen Bahçeli'nin şu ifadeleri gündem olmuştu;

"SIRADA MÜNBİÇ VAR"

"Bu gerçekleşmeden coğrafi mıntıkaları terk etmek felakettir. YPG yok edilene kadar sahayı boşaltamayız. ABD ve Rusya, 'Teröristleri bölgeden çekeceğiz' dediler, verdikleri sözleri tutmadılar. Bölücü terör örgütüne hayat haramdır. PYD/YPG düşmanımızdır. Terör ya bitecek ya Türkiye bahara uyanacaktır. Ya da teröristler tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacaktır. DEM partinin henüz nerede duracağını kestirememesi yanlıştır. DEM ya Türkiye partisi olacak ya da derdest edilmekten başka seçeneği kalmayacaktır. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle alakası yoktur. Tel Rıfat'tan çıkarılanların katil olduğunu Kürt kardeşlerimizde görecektir. Suriye toprakları Suriyelilerindir. Tel Rıfat temizlendi sırada Münbiç var."

Anahtar Kelimeler:
suriye pkk Keskin Nişancı Devlet Bahçeli Kadın
En Çok Okunan Haberler
Bitcoin, ilk kez 100 bin dolar sınırını aştı!

Bitcoin, ilk kez 100 bin dolar sınırını aştı!

'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

Yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında yakalanan genç, canından oldu!

Yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında yakalanan genç, canından oldu!

Narin Güran cinayetinde önemli gelişme! "DNA anne ve ağabey ile uyumlu"

Narin Güran cinayetinde önemli gelişme! "DNA anne ve ağabey ile uyumlu"

Bütün ülke karanlığa büründü! Hükümet çağrı yaptı; 'Evde kalın'

Bütün ülke karanlığa büründü! Hükümet çağrı yaptı; 'Evde kalın'

ABD'yi sarsan suikast! Yüz milyarlarca dolar değerindeki dev şirketin CEO'su Manhattan'da öldürüldü

ABD'yi sarsan suikast! Yüz milyarlarca dolar değerindeki dev şirketin CEO'su Manhattan'da öldürüldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.