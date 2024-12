Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Dünyanın gözü Suriye'de. Muhalifler ilerlemeye rejim de direnmeye devam ediyor. Bölgede rejim ve PKK-YPG’nin bütün hareketliliği teknolojinin her tür imkanları ile izleniyor. Tüm görüntüler bir merkeze aktarılarak attıkları her adım TSK tarafından takip ediliyor. Sultan Murad Öncü Birliği Komutanı İbrahim Allavi “Menbiç için harekete geçtiğimizde terör örgütü karşımızda duramaz” dedi. Öte yandan akıllara MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup toplantısında kullandığı ifadeler akıllara geldi.

"HER AN SALDIRI EMRİ GELEBİLİR"

Sultan Murad Öncü Birliği Komutanı İbrahim Allavi, "İlk cephenin Avn Sefer olduğunu belirten Allavi “Sirayetel Tepesi’nde rejimin yanlarında Haraba ve Kalatal Mahsenli de PKK tarafından tutuluyor. Şu an operasyon Deyr Hafi r’de sürüyor. Burası için de geri sayım başladı. Her an saldırı emri gelebilir. Terör işgalindeki Menbiç ile 8 kilometre mesafedeyiz. Başladığımız an karşımızda durmaları mümkün değil. Fırat’ın doğusunda günleri sayılı artık. Birkaç tepe kritik. Bu tepeleri aştığımızda şehrin temizliğine başlarız” dedi.

"HER YERDE KADIN KESKİN NİŞANCI VAR"

Rejim ve terör örgütü PKK’nın cepheyi paylaştığını söyleyen Allavi “Her yerde kadın keskin nişancı var. Menbiç’e, Kandil kadrosunu yığdılar. Bütün dünya bu örgütün nasıl bir kof yapı olduğunu Menbiç’te bir kez daha görecek. Hücum emri ile 8 yıllık sıcak bölgede hasret bitecek” ifadelerini kullandı.

50 ÜST DÜZEY KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Hama’da, rejimin Rusya’ya bağlı 25’nci tümen vuruldu. Türkiye Gazetesi'nin ulaştığı bölgeye göre toplantı sırasında yapılan saldırı sonucu aralarında general ve albayların da olduğu 50 üst düzey komutan öldürüldü. Tümenin 1 numarası General Süheyl Hasan da yara aldı. Ayrıca onlarca asker hayatını kaybetti ve yaralandı.

BAHÇELİ DE İŞARET ETMİŞTİ

Meclis'te grup toplantısında kritik açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli de Münbiç'i işaret etmişti. "Suriye'nin istikrar ve huzura kavuşması elbette samimi dilek ve temennimizdi" diyen Bahçeli'nin şu ifadeleri gündem olmuştu;





"SIRADA MÜNBİÇ VAR"

"Bu gerçekleşmeden coğrafi mıntıkaları terk etmek felakettir. YPG yok edilene kadar sahayı boşaltamayız. ABD ve Rusya, 'Teröristleri bölgeden çekeceğiz' dediler, verdikleri sözleri tutmadılar. Bölücü terör örgütüne hayat haramdır. PYD/YPG düşmanımızdır. Terör ya bitecek ya Türkiye bahara uyanacaktır. Ya da teröristler tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacaktır. DEM partinin henüz nerede duracağını kestirememesi yanlıştır. DEM ya Türkiye partisi olacak ya da derdest edilmekten başka seçeneği kalmayacaktır. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle alakası yoktur. Tel Rıfat'tan çıkarılanların katil olduğunu Kürt kardeşlerimizde görecektir. Suriye toprakları Suriyelilerindir. Tel Rıfat temizlendi sırada Münbiç var."