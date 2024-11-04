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Geri sayım sona eriyor: ABD seçim sonuçlarını belirleyecek 7 kritik eyalette makas çok dar! Trump mı kazanıyor Harris mi?

04.11.2024 11:10
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Dünyanın gözünü çevirdiği Orta Doğu'daki hareketliliğin akıbetinde ABD seçim sonuçları oldukça etkili olacak. Peki ABD seçimleri ne zaman? Hangi aday önde; Demokratların adayı Kamala Harris mi Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump mı? Son anketler, seçimin sonucunu belirleyecek salıncak eyaletlerde adayların birbirine kıl payı farklar attığını gösteriyor!

Geri sayım sona eriyor: ABD seçim sonuçlarını belirleyecek 7 kritik eyalette makas çok dar! Trump mı kazanıyor Harris mi?

Dünyanın sonucunu merakla beklediği seçime yalnızca saatler kaldı. 60. ABD başkanlık seçimleri 5 Kasım'da gerçekleşecek. Yapılan güncel bir ankete göre iki aday, seçimlerin sonucunda belirleyici olacak salıncak eyaletlerde yarışı yakın götürüyor.

ABD SEÇİMLERİ İÇİN SON ANKET SONUÇLARI

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak için geri sayım sürerken, son anketler Harris ile Trump arasındaki rekabeti gözler önüne seriyor.

New York Times (NYT) ile Siena College ortaklığındaki anket, 7 salıncak eyaletten yaklaşık 7900 seçmenin katılımıyla 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapıldı.

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Ankete göre, Harris, North Carolina'da 2, Georgia'da da 1 puan farkla yarışı önde götürürken, önceki anketlerde üstünlüğünü koruduğu Pensilvanya'da ise rakibi Trump ile arasındaki fark oldukça azaldı.

Harris'in, Nevada ve Wisconsin'de önde olduğunu gösteren anket, iki adayın Michigan'da yakın yarış içinde olduğunu, Georgia'da ise Demokrat adayın kıl payı farkla yarışı önde götürdüğünü ortaya koydu.

Anket, Trump'ın Arizona'da rakibine 4 puan fark attığını ve liderliğini koruduğunu gösterdi.

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75 MİLYON KİŞİ ERKEN OY KULLANDI

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı, ABD'de kullanılan erken oy sayısını açıkladı. DHA'nın aktardığına göre; ülke genelinde 75 milyondan fazla kişinin erken oy kullandığı belirtilen açıklamada, 40 milyondan kişinin şahsen oy verdiği ve yaklaşık 34 milyon ABD'linin ise posta yoluyla erken oy kullandığı kaydedildi.

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EKONOMİ, KÜRTAJ VE SINIR GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ VAATLER SEÇMEN TERCİHİNDE BELİRLEYİCİ

NYT anketi ayrıca, yarışın son düzlüğünde seçmenlerin öncelik verdiği mevzuları da ortaya koydu.

Enflasyon ve ekonomik sorunlar genel olarak seçmenlerin öncelikli kaygısı olmaya devam ederken, Harris'in istikrarlı üstünlük sağladığı eyaletlerde kürtaj hakkı, seçmenlerin en önemli sorunu olarak neredeyse ekonomiyle eşleşiyor.

Trump'ın önde olduğu Arizona'da ise sınır güvenliği ve yasa dışı göçmenler, seçmenlerin tercihinde belirleyici rol oynayan konu olmayı sürdürüyor.

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ABD'DE YENİ BAŞKANI 7 KRİTİK EYALETİN SONUÇLARI BELİRLEYECEK

Ülkede bulunan toplam 50 eyaletin 43'ünü her seçimde neredeyse aynı parti, belirgin bir farkla kazanıyor.

Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, ABD başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.

2024 seçimlerini kazanmak için gereken 270 delege sayısının 93'ünü teşkil eden Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya, North Carolina ve Georgia, "salıncak eyalet" konumunda bulunuyor.

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ABD seçim sisteminde ülke genelinde toplamda daha az oy almasına rağmen bu eyaletleri kazanarak delegeleri hanesine yazdığı için başkanlık koltuğuna oturan adaylar bulunuyor. Buna en güncel örnek olarak, 2016'daki seçimlerde Trump'ın, rakibi Hillary Clinton'dan daha az oy almasına rağmen salıncak eyaletleri kazanarak 304 delegeye ulaşması ve sonucunda Beyaz Saray'a çıkması gösteriliyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Kamala Harris
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