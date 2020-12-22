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Geriatri nedir? Geriatri neye bakar?

22.12.2020 17:21 | Son Güncelleme:
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Geriatri nedir? Geriatri neye bakar?

Geriatri, dahiliye bölümünün yan dalı olarak yaşlı hastalara hizmet vermektedir. Bu bölümde hastaya sağlıklı yaşlanma konusunda önerilerde de bulunulur. Peki geriatri nedir? İşte konu hakkında en sık merak edilen detaylar...

Her türlü dahiliye hastalıkları hakkında yaşlılara ayrıcalıklı bir hizmet sunan geriatri bölümünde, birçok sağlık sorunu çözüme kavuşabilir. Bu nedenle bu bölüm oldukça önem arz etmektedir. Siz de “Geriatri bölümü nedir? Geriatri hangi hastalara bakar?” gibi soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Geriatri Nedir?

Geriatri iç hastalıklarının bir yandalıdır ve 65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunlarıyla ilgilenmektedir. Dahiliye uzmanı olduktan sonra 3 yıl daha yaşlı sağlığı alanında eğitim alarak geriatri uzmanı olunabilir. Geriatri uzmanları; hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı ve mümkünse psikolog ile birlikte çalışmalıdır.

Yaşlı İnsan Kimlere Denmektedir?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanıma göre 65 yaş ve üzeri kişiler yaşlı olarak kabul edilir. Geriatri bölümü de işte bu yaşın üzerindeki yaşlı hastalar ile ilgilenmektedir.

Geriatrik Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

En sık merak edilen sorulardan biri de “Geriatri neye bakar? sorusudur. Her türlü dahiliye hastalığı hakkında şikayeti bulunanlar bu bölümden sıra alabilir ve hastalıklarının teşhisi için uzman hekim tarafından muayene edilebilir. Şeker, tansiyon, kemik erimesi, kan hastalıkları, mide hastalıkları, bağırsak problemleri, guatr, böbrek hastalıkları, kolesterol kontrolü, beslenme bozuklukları, unutkanlık sorunları, erken evre demans, uyku problemleri, depresyon,idrar kaçırma sorunları, kas erimesi, detaylı kan ölümü testleri denge kaybı gibi daha birçok hastalık için geriatri bölümüne başvuru yapılabilir.

Bu bölümde sağlıklı bir yaşam için hastaların mevcut hastalıkları bulunmasa bile geriatri uzmanları tarafından yaşam kalitesini artırmaya yönelik tavsiyeler de verilir. Geriatri rehabilitasyon bölümünde hastaların hem fiziki hem de ruhsal sağlıkları önemsenir. Tüm şikayetler uzman doktor tarafından dinlenir ve gerekli tedaviye hemen başlanır.

Hastalar geriatri psikiyatri bölümünde hizmet veren uzman psikologlar tarafından bilinçlendirilir ve sağlıklı bir yaşlanma süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları sağlanır. 65 yaş ve üzeri kişilere rehberlik ederek tüm tetkiklerinin ve koruyucu aşılarının takibi yine geriatrik bölümde yapılmaktadır. Yaşam tarzında değişiklik yapmak ve daha sağlıklı bir yaşlanma süreci geçirmek isteyen hastalara beslenme kuralları ve uyku düzeni hakkında bilgilendirme yapılabilir.

Diğer bölümlerde yaşlı hastaların gözden kaçan sağlık sorunları geriatri hekimi tarafından detaylıca araştırılır ve mevcut hastalıkların erken teşhisi kolayca yapılabilir. Her zaman daha ayrıcalıklı hizmetlerin sağlandığı geriatrik bölüm ile oldukça etkili sonuçlara alınabilir, yaşlılık sürecinde kaygı ve endişe verici durumlar kontrol altında tutulabilir.

Geriatri Ekibinde Kimler Görev Almaktadır?

Yaşlı hastaların ihtiyaçlarına göre geriatri bölümünde görev alan uzmanlar şunlardır:

  • Psikolog
  • Sosyal hizmet uzmanı
  • İş uğraşı terapisti
  • Hemşire
  • Fizyoterapist
  • Farmakolog
  • Diyetisyen
  • Bu uzmanlar hastanın ihtiyacına göre tümü ya da bir kısmı olacak şekilde hizmet vermektedir.

Geriatri Muayenesi Nasıl Yapılır?

Hemen her poliklinik bölümünde olduğu gibi hastanın hastalık öyküsü hekim tarafından dinlenir ve gerekli görülen tahlil, test veya radyolojik görüntüler istenir. Hasta tüm sonuçlarını yaptırır ve fiziki anlamda tüm rahatsızlıkları uzman geriatri tarafından detaylandırılır. Varsa mevcut rahatsızlıklar sıralanır ve nasıl bir tedavi yöntemi uygulanacağı hastaya bildirilir. Daha sonra yaşlının yaşam tarzı ve varsa psikolojik kaygılarını önlemek amaçlı geriatri uzmanı ilgili geriatri psikoloğuna yönlendirebilir. Geriatri psikoloğu yine hastanın tüm ruhsal değerlendirmelerini sorduğu sorularla ve bir önceki muayene elde edilen tahlillere neticelendirir. Zihin, beden ve ruh sağlığının tümüyle kontrol altında alındığı geriatri bölümü hastalığı olsun olmasın tüm yaşlıların mutlaka muayene olması gereken bir yan daldır.

65 Yaş Üzeri Hastalar Neden Geriatri Bölümüne Başvurmalı?

Yaşlı bireylerin geriatri bölümüne başvurması birçok hastalık ve tanı işleminin daha kolay bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olabilir. Uzman geriatri hekimi yalnızca yaşlı hastaların sorunlarıyla ilgilendiği için onların muayenelerinde daha doğru ve kesin sonuçlara ulaştığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Hastalığın teşhisinde hangi durum yaşlılık sebebiyle oluşmuş hangisi bir hastalık sonucunda meydana gelmiş tüm detaylı incelemeler daha kolay bir şekilde yapılabilir. Hastalarda gelişen fiziki ve ruhsal durum, daima geriatri uzmanı tarafından kontrol altında tutulduğu için yaşlı bireyler yaşlılık süreçleri hakkında en doğru bilgiye ulaşabilir.

Hastalık Durumlarının Dışında Geriatri Bölümüne Gidilir Mi?

65 yaş ve üzeri yaşlı bireylerin geriatri bölümüne başvurmaları için hasta olmalarına gerek yoktur. Zaten geriatri bölümü hastalarının çoğu kronik rahatsızlığı olan bireylerden oluşur. Ama yine de hastalık faktörü bulunmayan yaşlı bireyler psikolojik destek almak için ve rutin kontrolleri için geriatri bölümünü tercih edebilir. Uzman hekimin gerekli gördüğü durumlarda yaşlı bireyler farklı kliniklere yönlendirilebilir. Buradaki asıl amaç ilk kontrollerin geriatri uzmanı tarafından doğru ve net bir şekilde açıklanabilmesidir.

Geriatrik Rehabilitasyon Temel İlkeleri Nelerdir?

Yaşlı hastalara uygulanacak geriatrik bakım protokollerinde rehabilitasyon ilkeleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Yaşlı bireyin işlevsellik düzeyini belirleyecek yaşam kalitesini artırmak,
  • Zamanla değişkenlik gösteren fizyolojik durumları göz önünde bulundurmak,
  • Bireyin psikolojik durumunu saptamak,
  • Yaşlı bireyin motivasyonunu artırmak ve hayata dair hedeflerini belirlemeye yardımcı olmak,
  • Tanıdan daha çok tedaviyi amaçlayan bir dizi işlevi gerçek kılmak,
  • Yaşlı bireylerde ilaç kullanımını minimuma düşürmek
  • Sosyal yaşama teşvik etmek ve hareketsizliği önlemek.


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