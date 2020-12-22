Geriatri nedir? Geriatri neye bakar?

Her türlü dahiliye hastalıkları hakkında yaşlılara ayrıcalıklı bir hizmet sunan geriatri bölümünde, birçok sağlık sorunu çözüme kavuşabilir. Bu nedenle bu bölüm oldukça önem arz etmektedir. Siz de “Geriatri bölümü nedir? Geriatri hangi hastalara bakar?” gibi soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Geriatri Nedir?

Geriatri iç hastalıklarının bir yandalıdır ve 65 yaş ve üstü hastaların sağlık sorunlarıyla ilgilenmektedir. Dahiliye uzmanı olduktan sonra 3 yıl daha yaşlı sağlığı alanında eğitim alarak geriatri uzmanı olunabilir. Geriatri uzmanları; hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı ve mümkünse psikolog ile birlikte çalışmalıdır.

Yaşlı İnsan Kimlere Denmektedir?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan tanıma göre 65 yaş ve üzeri kişiler yaşlı olarak kabul edilir. Geriatri bölümü de işte bu yaşın üzerindeki yaşlı hastalar ile ilgilenmektedir.

Geriatrik Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

En sık merak edilen sorulardan biri de “Geriatri neye bakar? sorusudur. Her türlü dahiliye hastalığı hakkında şikayeti bulunanlar bu bölümden sıra alabilir ve hastalıklarının teşhisi için uzman hekim tarafından muayene edilebilir. Şeker, tansiyon, kemik erimesi, kan hastalıkları, mide hastalıkları, bağırsak problemleri, guatr, böbrek hastalıkları, kolesterol kontrolü, beslenme bozuklukları, unutkanlık sorunları, erken evre demans, uyku problemleri, depresyon,idrar kaçırma sorunları, kas erimesi, detaylı kan ölümü testleri denge kaybı gibi daha birçok hastalık için geriatri bölümüne başvuru yapılabilir.