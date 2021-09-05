Geride Kalanlar İçin Endişeliler

Afganistan’dan tahliye olanlar ülkeden ayrıldıkları için sevinçli ama geride bıraktıkları için endişeli. Endişeli olanlardan biri de Naciye Haşimzade. Haşimzade, VOA’ye Afganistan’daki durumu, Özel Göçmenlik Vize sürecini, Amerika’daki hayatını ve Taleban’dan beklentilerini anlattı

Naciye Haşimzade Özel Göçmenlik Vizesi almadan önce Afganistan’da kadın hakları için çeşitli Amerikan kuruluşlarıyla çalıştı. Afganistan’ı Taleban’ın ölüm listesinde yer aldığı için terkettiğini söylüyor Haşimzade.

Haşimzade, Afganistan’da geride bıraktığı yakınlarıyla ilgili konuşurken duygularına hakim olamayıp ağlıyor ve herşeyin çok üzücü olduğunu söylüyor.

Dr. Naciye Haşimzade, “Öncelikle Afganistan’da herkesin güvende olması için dua ediyorum. Herkesi özledim, ülkemi özledim. Çok hayal kırıklığına uğradım çünkü uluslararası toplumun Afganistan’ı bu kadar kolayca terketmesini beklemiyorduk. Hatta, hükümetimizin ve devlet başkanımızın Afganistan’ı böyle bırakmasını ve halkımızı bu duruma düşürmesini beklemiyorduk ki bu çok büyük hayal kırıklığı” sözleriyle yaşanılanları özetliyor.

Haşimzade, Taleban’ın ele geçirdiği ülkede ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini söylüyor. Taleban, dini azınlıklarla kadınların haklarına saygı göstereceğini belirtiyor. Bununla birlikte 1996-2001 yıllarında iktidarda oldukları dönemde Taleban kadınların çalışmasına, kızların okumasına izin vermiyordu.

Haşimzade Taleban’ın açıklamalarından ikna olmuşa benzemiyor.

Naciye Haşimzade, “Hayır, hayır, daha önce yaptıklarının aynısını tekrarlayacaklar. Çünkü barışa inanmıyorlar, kadın haklarına inanmıyorlar, insan haklarına inanmıyorlar. Değiştiklerinden emin değilim. Söylediklerine inanmıyorum” diyor.

Haşimzade, Özel Göçmenlik Vizesi’ne kadınlarla ilgili çalışmalarından dolayı Taleban’ın ölüm listesinde olduğu için başvurduğunu belirtiyor ve ülkesinde kadın haklarının tehlikede olduğunu düşünüyor.

Haşimzade, “Sadece ben değil, diğer kuruluşlar için çalışan Özel Göçmenlik Vizesi’ne başvurma hakkına sahip olanlar da tehlikede. Daha iyi bir hayat ve barış ortamına sahip olmak için gelmek istiyorlar” ifadelerini kullanıyor.

Özel Göçmenlik Vizesi’ni almak kolay olmadı. Geçen yıl onaylanmadan önce bir kez vize başvurusu reddedildi.

Haşimzade, bu vizeyi alabilmek için gerekli olanları da anlatıyor; “Afganistan’da iki yıl bir Amerikan yardım projesinde çalışmak, bir tavsiye mektubu ve ülkede tehlikede olduğunuzu gösteren bir tehdit mektubu gerekiyordu.”

O dönemde ailesi için Özel Göçmenlik Vizesi için başvuramadı. Şimdi ise ailesi başvurma hakkına sahip ve o da onları Amerika’ya getirmeye çalışıyor.

Naciye Haşimzade, “Çünkü Taleban’ın asıl hedefi şimdi ve hatta geçmişte Amerikalılar ve onlar için çalışanlardı. Şimdi kapı kapı arama yaptıklarını duydukça ve eğer ailemi farkedelerse benim burda olduğumu bilirlerse kesinlikle bu ailem için büyük tehlike olur” sözleriyle endişesini dile getiriyor.

İşte bu nedenle Haşimzade Afganistan’daki aile üyelerinin adreslerini ve isimlerini paylaşmak istemiyor. Amerika’da tek başına yeni hayatına alışmaya çalışırken, Haşimzade geride kalanlara yardım etmeye çalışıyor.

