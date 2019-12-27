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  4. Gerilim büyüyor! Acun Ilıcalı yayının durdurulması için dava açtı

Gerilim büyüyor! Acun Ilıcalı yayının durdurulması için dava açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 09:29 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde format hırsızlığı ile suçladığı 'Zuhal Topal’la Sofrada' programı için yayının durdurulması için dava açtı.

Gerilim büyüyor! Acun Ilıcalı yayının durdurulması için dava açtı

Acun Ilıcalı, Fox TV’deki “Zuhal Topal’la Sofrada” programının, sahibi olduğu TV8’de yayınlanan “Yemekteyiz”den çalıntı olduğunu iddia ederek Fox TV ve Dual Film Yapım Şirketi’ni mahkemeye verdi.

Açılan davada 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının yayınının durdurulması ve ihtiyati tedbir kararı alınması istendi. Davaya cevap veren Fox TV kendi programlarının yurtdışında yayınlanan “Momsters” adlı programın formatından uyarlandığını iddia etti. Fox TV’nin avukatı, “TV8 önce ‘Yemekteyiz’ adlı programın format haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmış ancak bu dava reddedilmiştir. Ilıcalı’nın ihtiyati tedbir istemi, hukuka aykırı niteliktedir. Davaya itiraz ediyor ve davanın reddine karar verilmesini istiyoruz” dedi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERDİ

Mahkeme, iki program arasında benzerlik olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

Acun Ilıcalı’nın dava dilekçesinde ‘Zuhal Topal’la Sofrada’ programının ‘Yemekteyiz’den tek farkının sunucusu olduğu belirtildi. (MedyaTava)

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal'la Sofrada TV8 Acun Ilıcalı

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