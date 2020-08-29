Gerilim büyüyor: Apple Epic Games'in geliştirici hesabını sildi!

Apple ile Epic Games arasındaki kavga bildiğiniz üzere Fortnite nedeniyle çıktı. Fortnite'a alternatif olarak kendi ödeme sistemini entegre etden Epic Games, Apple'ın engellemesiyle karşılaştı. Zira, Apple Fortnite da kendi ödeme sisteminin kullanılmasını istiyordu. Üstelik bunu isteyenler arasında sadece Apple yoktu. Google da Epic Games'in ödeme sistemine karşıydı. Epic Games'in Fortnite'daki değişiklik için geri adım atmaması üzerine Apple App Store kurallarını ihlal ettiğini söyleyerek Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı. Fakat Apple, düzenleme getirilmezse daha da ileri gidebileceğini ve Epic Games'in iOS ve Mac geliştirici hesaplarını silebileceğini, yapımcı firmanın App Store ile bağını kopartabileceğini dile getirmişti. Apple'ın bahsettiği bu durum, bugün itibarıyla gerçeğe dönüştü.

APPLE EPİC GAMES'İ APP STORE'DAN ÇIKARTTI

Epic Games'in geliştirici hesabı Apple tarafından silindi. Apple'ın bu kararıyla birlikte Epic Games'in App Store ile tüm ilişiği kesildi. Fortnite dışındaki Epic Games oyunları da App Store'dan çıkarıldı. Yani Epic Games, App Store için tamamen bitti. Google'dan ise henüz bu yönde bir karar gelmiş değil.