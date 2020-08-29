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Gerilim büyüyor: Apple Epic Games'in geliştirici hesabını sildi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2020 09:31 | Son Güncelleme

Apple, Epic Games'in Fortnite üzerinde düzenleme ve değişiklik yapmaması üzerine dediğini yaptı. Apple, Epic Games'in iOS ve Mac geliştirici hesabını banladı. Peki bu karar ile birlikte Fortnite dışındaki Epic Games oyunlarının akıbeti ne oldu?

Gerilim büyüyor: Apple Epic Games'in geliştirici hesabını sildi!

Apple ile Epic Games arasındaki kavga bildiğiniz üzere Fortnite nedeniyle çıktı. Fortnite'a alternatif olarak kendi ödeme sistemini entegre etden Epic Games, Apple'ın engellemesiyle karşılaştı. Zira, Apple Fortnite da kendi ödeme sisteminin kullanılmasını istiyordu. Üstelik bunu isteyenler arasında sadece Apple yoktu. Google da Epic Games'in ödeme sistemine karşıydı. Epic Games'in Fortnite'daki değişiklik için geri adım atmaması üzerine Apple App Store kurallarını ihlal ettiğini söyleyerek Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı. Fakat Apple, düzenleme getirilmezse daha da ileri gidebileceğini ve Epic Games'in iOS ve Mac geliştirici hesaplarını silebileceğini, yapımcı firmanın App Store ile bağını kopartabileceğini dile getirmişti. Apple'ın bahsettiği bu durum, bugün itibarıyla gerçeğe dönüştü.

APPLE EPİC GAMES'İ APP STORE'DAN ÇIKARTTI

Epic Games'in geliştirici hesabı Apple tarafından silindi. Apple'ın bu kararıyla birlikte Epic Games'in App Store ile tüm ilişiği kesildi. Fortnite dışındaki Epic Games oyunları da App Store'dan çıkarıldı. Yani Epic Games, App Store için tamamen bitti. Google'dan ise henüz bu yönde bir karar gelmiş değil.

Epic Games Fortnite

EPİC GAMES OYUNLARI NE OLACAK?

Fortnite dışındaki oyunların App Store'dan silinmesiyle birlikte ''oyuncular ne yapacak?'' sorusu akıllara geldi. Bahsedilenlere göre tıpkı Fortnite'ta olduğu gibi diğer Epic Games oyunları da cihaza indirilmişse hiçbir değişiklik yaşanmayacak. Yani oyunu indirdiyseniz, oynamaya devam edebileceksiniz. Mahkeme kararına göre ise Unreal Engine motoru hiçbir şekilde engellenemeyecek. En azından Epic Games'in bu konuda içi rahat.

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