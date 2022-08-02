HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gerilim had safhada! Üç ülkeden çatışma hazırlıkları: Gökyüzünde savaş uçakları, denizde gemiler, karada askeri tatbikatlar...

Gerilim had safhada! Üç ülkeden çatışma hazırlıkları: Gökyüzünde savaş uçakları, denizde gemiler, karada askeri tatbikatlar...

02.08.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Çin'in uyarılarına karşı ABD tarafından gerçekleştirileceği ileri sürülen ziyaret nedeniyle diken üstünde. Yeni bir savaşın patlak vermesine zemin hazırlaması muhtemel olduğu değerlendirilen Tayvan ziyareti iddialarının ardından harekete geçen üç ülkenin hazırlıkları bölgede baş gösterebilecek olası bir çatışmanın boyutlarını gözler önüne serdi. Gökyüzünde savaş uçaklarının görüldüğü bölgede denize savaş gemileri konuşlandırılırken karada da askeri tatbikatlar sürüyor.

Gerilim had safhada! Üç ülkeden çatışma hazırlıkları: Gökyüzünde savaş uçakları, denizde gemiler, karada askeri tatbikatlar...

İki süper güç arasındaki gerilimin had safhada olduğu bölgeden gelen son gelişmeler tedirgin etti. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken yeni bir savaş olasılığını güçlendiren hazırlıklar, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in kendi toprakları olduğunu ileri sürdüğü Tayvan'ı ziyaret edeceği yönündeki iddialardan kaynaklanıyor. Tayvan Boğazı yakınlarında görülen Çin'e ait savaş uçaklarının ardından ABD donanması ise bölgeye dört adet savaş gemisi konuşlandırdı. Tayvan'da ise Çin'in tatbikatlarına karşılık olarak askeri güvenlik önlemleri artırıldı. İşte bölgede yaşanan son gelişmeler...

AA-20220730-28539660-28539651-TAYVANDA_HAN_KUANG_ASKERI_TATBIKATI

SAVAŞ UÇAKLARI VE GEMİLERİ HAREKET HALİNDE

Çin daha önce birçok kez, kendi toprağı olarak kabul ettiği Tayvan'ı ziyaret etmemesi konusunda Pelosi'yi uyarmıştı. ABD ise dün Çin'in "askeri güç gösterilerinden" korkmayacağını söyledi.

Bu sabah Tayvan Boğazı'nda Çin'in savaş uçaklarının uçtuğu görülmüştü.

AA-20220730-28539660-28539654-TAYVANDA_HAN_KUANG_ASKERI_TATBIKATI

Bir kaynak Reuters'a bu sabah Tayvan Boğazı'nda uçtuğu görülen savaş uçaklarına ek olarak, boğazı ikiye bölen sınır çizgisi yakınlarında savaş gemilerinin de görüldüğü bilgisini verdi.

Kaynak, Çin'in savaş uçakları ve gemilerinin boğazı ikiye bölen çizgiyi "sıkıştırdığını" belirtti, ve bu beklenmedik hamleyi "oldukça kıştırtıcı" olarak nitelendirdi.

AA-20220730-28539660-28539656-TAYVANDA_HAN_KUANG_ASKERI_TATBIKATI

Normalde Tayvan ve Çin'e ait hava araçları boğazı bölen sınır çizgisinin öbür tarafına geçmiyor ancak Reuters'a konuşan kaynak Çinli hava araçlarının kısa bir süreliğine çizgiye "dokunduğunu" ve sonra dönerek boğazın öbür tarafına geçtiğini, bu sırada Tayvan'ın hava araçlarının da hazır beklediğini belirtti.

AA-20220730-28539660-28539655-TAYVANDA_HAN_KUANG_ASKERI_TATBIKATI

ABD'DEN SAVAŞ GEMİSİ HAMLESİ!

Öte yandan ABD donanması da "rutin" konuşlandırma olarak nitelediği bir hareketle Tayvan adasının doğusuna içlerinden biri uçak gemisi olmak üzere dört savaş gemisi konuşlandırdı.

Reuters'a konuşan ABD Donanması yetkilisi, USS Ronald Reagan isimli savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ni geçtiğini ve şu anda Tayvan'ın doğusunda Filipin Denizi'nde bulunduğunu teyit etti.

AA-20220730-28539660-28539657-TAYVANDA_HAN_KUANG_ASKERI_TATBIKATI

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Tayvan'ın yakınındaki askeri hareketliliğin son derece farkında olunduğu ve "düşman tehditlerine" karşı tüm kuvvetlerin uygun şekilde devreye sokulacağı ifade edildi.

Pelosi'nin programı hakkında bilgi sahibi olan bir kişi çoğu toplantının, Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüşmesi de dahil olmak üzere, yarın gerçekleşmesinin planladığını ve delegasyonun yarın erken saatlerde Tayvan'a gelebileceğini ifade etti.

Kaynak "Hiçbir şey belli değil" dedi.

AA-20220730-28539660-28539658-TAYVANDA_HAN_KUANG_ASKERI_TATBIKATI

Tayvan'ın Liberty Times gazetesinde yer alan haberde Pelosi'nin delegasyonunun bugün 17:20'de Tayvan'a geleceği ifade edildi, ancak haber için bir kaynak gösterilmedi.

Asya turuna dün Singapur ile başlayan Pelosi'nin bugün Malezya'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Pelosi'nin makamından yapılan açıklamada Güney Kore ve Japonya'yı da ziyaret edeceği belirtilmiş, ancak Tayvan ile ilgili bir bilgi yer almamıştı.

AA-20220730-28539660-28539659-TAYVANDA_HAN_KUANG_ASKERI_TATBIKATI

TAYVAN POLİSİ, PELOSİ’Yİ KORUMAYA HAZIRLANIYOR

Tayvan polisi de ziyaret ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini arttırdı. Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyaret hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Taipei Şehri Polis Departmanı’nın Pelosi’nin kalacağı otelin güvenliğini sağlamak ve konvoyun geçeceği kavşaklarda trafik kontrolü yapmak için 350-400 polis memurunu görevlendirildiği öğrenildi. Tüm bu hazırlıklara ek olarak Ulusal Polis Teşkilatı da ziyaret için özel korumalar görevlendirecek.

thumbs_b_c_6bbdc48980fe4a1148149e214c4b6985
Nancy Pelosi

TEHDİT MAİLLERİ GÖNDERİLDİ

Öte yandan, Taoyuan Uluslararası Havaalanı kurumundan yapılan açıklamada Pelosi’nin Tayvan ziyaretini durdurmak için havaalanına patlayıcılar yerleştirildiğine ilişkin tehdit mailleri alındığı bildirdi. Polis, asılsız tehditlerin kaynağını araştırmaya devam ederken havalimanındaki güvenlik önlemleri de artırılıyor.

AA-20220730-28539660-28539652-TAYVANDA_HAN_KUANG_ASKERI_TATBIKATI

Pelosi’nin Asya gezisine ilişkin ofisinden yapılan açıklamada, ziyaret programında Singapur, Malezya, Japonya ve Güney Kore yer alırken, Tayvan ise belirtilmemişti.

AA-20220730-28539660-28539653-TAYVANDA_HAN_KUANG_ASKERI_TATBIKATI

(Reuters - İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya'nın oluşumunda beri ilk kez! 7 milyar insanı etkileyebilirDünya'nın oluşumunda beri ilk kez! 7 milyar insanı etkileyebilir
Akşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek duyurdu: Fiyatı 16,5 lira olmalıAkşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek duyurdu: Fiyatı 16,5 lira olmalı
Pasaportsuz ilk pazar! Akın akın Edirne'ye geliyorlarPasaportsuz ilk pazar! Akın akın Edirne'ye geliyorlar
Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!

‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Dana diliyle tüyler ürperten tehdit! "Av başladı"

Dana diliyle tüyler ürperten tehdit! "Av başladı"

Ortalığı karıştıran iddia! Onlarca kişi birbirine girdi

Ortalığı karıştıran iddia! Onlarca kişi birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Doğumdan sonra körleşmeye başladı! Her gün biraz daha...

Doğumdan sonra körleşmeye başladı! Her gün biraz daha...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

“Torunumuz tacize uğradı” dediler! Zincirle direğe bağladılar

“Torunumuz tacize uğradı” dediler! Zincirle direğe bağladılar

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.