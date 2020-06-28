HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gerilim tırmanıyor! Hindistan, Çin sınırına füze savunma sistemi konuşlandırdı

Gerilim tırmanıyor! Hindistan, Çin sınırına füze savunma sistemi konuşlandırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2020 01:06 | Son Güncelleme

Hindistan, Çin ile yaşanan sınır çatışmasının ardından Himalaya Dağları’ndaki Ladakh’a karadan havaya füze savunma sistemi yerleştirdi.

Gerilim tırmanıyor! Hindistan, Çin sınırına füze savunma sistemi konuşlandırdı

Times of India gazetesindeki habere göre, yetkililer, Çin savaş uçağı ve helikopterlerinin yol açacağı bir sorunun önlenmesi için bölgeye Hindistan ordusunun savunma sistemlerinin yerleştirildiğini belirtti.

Hindistan’ın adımı, Çin’in, iki ülke arasındaki Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca savaş uçağı ve helikopterlerinin faaliyetlerini artırmasının ardından geldi.

"Akash (Gökyüzü)” isimli orta menzilli karadan havaya füze savunma sistemi yerli olarak Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirildi.

BÖLGEDE GERİLİMİ YÜKSELTEN SÜREÇ

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklamasıKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
'Türkiye, Macron'un hayallerini suya düşürdü''Türkiye, Macron'un hayallerini suya düşürdü'
Ceza ve Tevkifevleri personelinin tayin sonuçları açıklandı!Ceza ve Tevkifevleri personelinin tayin sonuçları açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

YKS soruları sızdı iddiası! Kitapçık fotoğrafları paylaşıldı

YKS soruları sızdı iddiası! Kitapçık fotoğrafları paylaşıldı

Tartışma alevlendi! Cem Yılmaz'dan yeni tweet

Tartışma alevlendi! Cem Yılmaz'dan yeni tweet

İşte Alişan'ın kaskodan alacağı para

İşte Alişan'ın kaskodan alacağı para

Bakan Koca, vaka sayılarına dikkat çekti! Bu hızda devam ederse...

Bakan Koca, vaka sayılarına dikkat çekti! Bu hızda devam ederse...

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

7 tabut yan yana... Sinir krizi geçirdiler

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Ateş çemberini görmek tüm dünya mest etti

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Timsahın yuttuğu kadını böyle kurtarmaya çalıştılar!

Diğer Haberler
Yeni Delhi'de çekirge sürüsü alarmı! 'Gürültü çıkarın'

Çekirge sürüsü alarmı! 'Gürültü çıkarın'

Rusya’da hortum paniğe neden oldu

Rusya’da hortum paniğe neden oldu

Bloomberg: Türkiye, Macron'un hayallerini suya düşürdü

'Türkiye, Macron'un hayallerini suya düşürdü'

İspanya’da film gibi uyuşturucu operasyonu

İspanya’da film gibi uyuşturucu operasyonu

Flaş iddia! ABD 4 binden fazla askerini Afganistan'dan çekiyor

ABD 4 binden fazla askerini Afganistan'dan çekiyor

ABD, Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme yaptı

1 yılda 10. kez karşı karşıya geldiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.