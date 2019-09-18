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Gerilim tırmanıyor! İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2019 22:21 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasından bir kez daha İran'ı sorumlu tuttu ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımladı.

Gerilim tırmanıyor! İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı

Pompeo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken uçakta kendisini takip eden basın mensuplarına, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saldırıda, Amerikalıların ölmemiş olmasının sevindirici olduğunu belirten Pompeo, "Saldırıya uğrayan Suudilerdi, saldırı onların topraklarına yapıldı, bu doğrudan onları hedef alan bir savaş nedeniydi." diye konuştu.

Konunun, gelecek hafta ABD'nin New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında kesinlikle gündeme geleceğini belirten Pompeo, "New York'ta bunu konuşacağız, elbette Suudiler de gündeme getirecek." dedi.

Bir kez daha saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu savunan Pompeo, Riyad'da bu süreçle ilgili tüm detayları konuşacaklarını sözlerine ekledi.

pompeo

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Yemen'deki Husiler, yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi ise söz konusu saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu iddia etmiş, ABD Başkanı Donald Trump da son olarak İran'a yönelik yaptırımların artırılması talimatını vermişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Saudi Aramco İRAN savaş

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
3. dünya savaşı için artık bir bahaneniz de oldu illa ki ortadoğuyu karıştıracak sınız yoksa rahat etmeyeceksiniz..
açık şekilde suudilerle iranı savaştırmak isteniyor. kendi askerini kırdırmak yerine suudilere atıl kurt diyor. ama bilmiyor ki kurt olan iran .
sizene Sudi arabistan dan demiyorum çünkü sizin ekonominizi ayakta tutuyor terörist ABD
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