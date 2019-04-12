HABER

"Gerilim yok, parlamenter arkadaşımızın şovu vardı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 12:29 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "(NATOPA ortak seminerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden Tunus asıllı parlamenter Sonia Krimi'nin açıklamalarına ilişkin) Bunların daha çok siyasi değil, belki psikolojik arka planları araştırılmalıdır. Birçok Fransız parlamenter varken aslen Fransız olmayan bir Fransız parlamenterin bu itirazını farklı bir psikolojik halle izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum" - "Aslında bir gerilim yok bana göre. Bir parlamenter arkadaşımızın bir şovu vardı sadece, kendince"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, NATOPA ortak seminerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden Tunus asıllı parlamenter Sonia Krimi'nin açıklamalarına ilişkin, "Bunların daha çok siyasi değil, belki psikolojik arka planları araştırılmalıdır. Birçok Fransız parlamenter varken aslen Fransız olmayan bir Fransız parlamenterin bu itirazını farklı bir psikolojik halle izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Şentop, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı kapsamında NATOPA Başkanı ve Birleşik Krallık Avam Kamarası üyesi Madeleine Moon ile ikili görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, toplantının içeriği, Türkiye - NATO ilişkileri üzerine değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden Tunus asıllı parlamenter Sonia Krimi'nin, kendisinin sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerine karşı verdiği tepkinin hatırlatılması üzerine Şentop, "Aslında bir gerilim yok bana göre. Bir parlamenter arkadaşımızın bir şovu vardı sadece, kendince." diye konuştu.

Kendisinin açılış konuşmasını yaptıktan sonra ayrılabileceğini, ancak kendi açıklamalarına yönelik bir değerlendirme olabileceği düşüncesiyle toplantıdan ayrılmadığına dikkati çeken Şentop, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde bütün arkadaşlar da bir söz söylediklerinde, bir soru sorduklarında ona verilecek cevapları da saygıyla dinlemek zorundadır. Kendisi 'farklı görüşler olabilir' diyor, sonra da kendi görüşünün itiraza konu olmasına kızıyor, sinirleniyor. Bunların daha çok siyasi değil, belki psikolojik arka planları araştırılmalıdır. Birçok Fransız parlamenter varken aslen Fransız olmayan bir Fransız parlamenterin bu itirazını farklı bir psikolojik halle izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum."

İkili görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini anlatan Şentop, "Fransız parlamenter ile ilgili gerginlik konuşulmadı. Bu daha çok basının ilgisini çekiyor sanırım, başkasının ilgisini çekmedi." ifadesini kullandı.

- "Antalya'dan kimse ayrılmak istemez"

Toplantıdan ayrılan Fransız parlamenterin Antalya'dan da ayrılıp ayrılmadığı sorusuna Şentop, "Zannetmiyorum, Antalya güzel yer, ayrılmak istemez kimse." yanıtını verdi.

İkili görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

PARTNER Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu Bir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
NATO Parlamenter Asamblesi Roth Semineri, Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu ToplantısıNATO Parlamenter Asamblesi Roth Semineri, Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Toplantısı
Kılıçdaroğlu: Macron'un kararı kabul edilemezKılıçdaroğlu: Macron'un kararı kabul edilemez
Anahtar Kelimeler:
Fransa NATO TBMM Başkanı Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

İYİ Parti'yi karıştıran Tweet'ler! Açıklama geldi

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

İşte İstanbul'da oy sayımında son durum

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

ABD Sudan'a seyahat uyarısının seviyesini 4'e çıkardı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap! Salonu terk ettiler

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap

Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya tepki

Kılıçdaroğlu'ndan Fransa'ya tepki

Mustafa Şentop'tan İtalya'nın '1915 olayları' kararına sert tepki

Mustafa Şentop'tan İtalya'nın 1915 olayları kararına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki darbeyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan Sudan'daki darbeyle ilgili ilk açıklama

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.