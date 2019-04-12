"Gerilim yok, parlamenter arkadaşımızın şovu vardı"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, NATOPA ortak seminerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden Tunus asıllı parlamenter Sonia Krimi'nin açıklamalarına ilişkin, "Bunların daha çok siyasi değil, belki psikolojik arka planları araştırılmalıdır. Birçok Fransız parlamenter varken aslen Fransız olmayan bir Fransız parlamenterin bu itirazını farklı bir psikolojik halle izah edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Şentop, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) 99. Rose-Roth Semineri ve Akdeniz Ortadoğu Özel Grubu Ortak Toplantısı kapsamında NATOPA Başkanı ve Birleşik Krallık Avam Kamarası üyesi Madeleine Moon ile ikili görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, toplantının içeriği, Türkiye - NATO ilişkileri üzerine değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden Tunus asıllı parlamenter Sonia Krimi'nin, kendisinin sözde Ermeni soykırımına yönelik eleştirilerine karşı verdiği tepkinin hatırlatılması üzerine Şentop, "Aslında bir gerilim yok bana göre. Bir parlamenter arkadaşımızın bir şovu vardı sadece, kendince." diye konuştu.