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Gerilimi tırmandıracak hamle! Resti çekti, savaş gemisini yolladı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.12.2018 21:19 | Son Güncelleme

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Ukrayna'nın Rusya karşısında tek başına olmadığını göstermek için Kraliyet Donanmasına ait bir gemiyi Karadeniz'e gönderdiklerini söyledi.

Gerilimi tırmandıracak hamle! Resti çekti, savaş gemisini yolladı

Williamson, Ukraynalı mevkidaşı Stepan Poltorak ile Kraliyet Donanmasına ait HMS Echo'nun demirlediği belirtilen Karadeniz kıyısındaki Odessa'da bir araya geldi.

Ukrayna'ya ait bir savaş gemisinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Williamson, Kiev'in Rus düşmanlığıyla karşı karşıya kaldığı sürece Birleşik Krallık'ta sağlam bir ortağı olacağını belirtti.

"KARADENİZ, RUSYA'NIN DENİZİ DEĞİL"

Rusya'yı eleştiren Williamson, "HMS Echo'nun burada olmasının sebebi, ilk olarak Ukrayna'yla olan dayanışmamızı ve Ukrayna'nın tek başına olmadığını göstermek. Aynı zamanda seyrüsefer serbestisi ve donanmaların Karadeniz'de faaliyet gösterme özgürlüğü çerçevesinde Odessa gibi limanlara gelme hakkımız olduğunu da gösteriyoruz. Karadeniz, Rusya'nın denizi değil, uluslararası bir deniz." diye konuştu.

"MİNNETLE KARŞILIYORUZ"

Poltorak ise İngiltere'nin Rus saldırısı karşısında son 4 yıldır Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini destekleyen değerli bir ortak olduğunu ifade ederek, "Topraklarımızı savunmak için savaşırken İngiltere Silahlı Kuvvetlerinden gelen geniş kapsamlı destek teklifi, hayati önem taşıyor ve bunu minnetle karşılıyoruz." dedi.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Moskova ve Kiev arasındaki ilişkiler, Rusya'nın Ukrayna'ya ait Kırım'a ilhak etmesi ve ülkedeki Rus yanlısı ayrılıkçıları desteklemesi nedeniyle 2014'ten itibaren kriz durumunda.

Son olarak, kasım ayında Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

Kırım'daki Rus mahkemesi, 24 Ukrayna askeri hakkında 2 ay süreliğine tutuklama kararı vermişti. Moskova'ya gönderilen söz konusu tutuklu Ukrayna askerleri hakkında Rus kara sularını yasa dışı ihlal ettiği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Rusya İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson Karadeniz

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