Gerilimin gölgesinde Suriye dün seçime gitti

Sputnik'in haberine göre Suriye'de 2011'de savaşın başlamasından beri ilk yerel seçimler pazar günü düzenlendi. Sadece hükümetin kontrolündeki bölgelerde sandıklar kuruldu.
SÜVEYDA'DAN DEYR EZ ZOR'A
22 Ağustos'ta Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye hükümet güçlerinin ülkenin yüzde 96.5'inde denetimi sağladığı duyurulmuştu. Yerel yönetimlerin tam teşkil edilmediği bazı bölgeler seçime dahil edilmese de son kurtarılan Süveyda'dan ücra bölgelerinde IŞİD varlığının devam ettiği Deyr ez Zor'a dek neredeyse ülke çapında oy kullanma işlemi sorunsuz şekilde tamamlandı.
KÜRT BÖLGESİNDE SADECE HASEKE'DE
YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM) tarafından yönetilen Suriye'nin kuzeydoğusu, yerel seçimlere dahil olmayı kabul etmedi. Ama DSM tarafından tek taraflı ilan edilen 'Özerk Yönetim' kapsamındaki Haseke'de Suriye hükümet güçlerinin kısmi kontrolünden ötürü sandıklar kuruldu.
İDLİB HARİÇ
Rusya-Suriye güçlerinin isyancılardan kurtarmak için hazırlık yaptığı, ama Ankara'nın statükonun korunmasını istediği İdlib de Kaide kolu Nusra'nın kontrolündeki tek vilayet olarak yerel seçimlerin dışında kaldı.
MÜMKÜN OLSA DAHA DA UZAYACAKTI
6550'den fazla sandığın kurulduğu seçime yoğun katılım dikkat çekiciydi. 07.00-19.00 arası olarak açıklanan 12 saatlik oy verme süresi, gün içinde 5 saat daha eklenmek suretiyle geceyarısına dek uzatıldı. Bu, Suriye yasalarının elverdiği en uzun süreydi.
40 BİNDEN FAZLA ADAY
Seçmenler kimlik ya da pasaportlarını göstererek oy kullandı.
Yerel yönetim meclislerindeki 18.478 sandalye için 40 binden fazla aday yarıştı.
'DEĞİŞİM UMUDU'
1960'lardan beri iktidardaki Baas partinin başkent Şam'daki adaylarından Hasan Tarakçı, Amerikan haber ajansı AP'ye ''Halkın umut ve beklentilerine karşılık verip şehirdeki yaşam koşullarını ve hizmetleri iyileştirmeyi hedefliyoruz'' dedi.
Şam'ın Bab Şarki bölgesinde oy kullanan 42 yaşındaki kamu çalışanı Muhammed Kabbadi, Fransız haber ajansı AFP'ye "Kime oy vereceğimi çok iyi biliyorum, genç, aktif biri; onun kazanması bu bölgeye iyi şeyler getirecek" diye konuştu.
'NE DEĞİŞECEK Kİ?'
Şam'ın Mezze bölgesinde oy kullanmayan 38 yaşındaki Humam ise ''Niye oy vereyim? Dürüst olalım, ne değişecek ki?'' görüşündeydi.
YENİDEN İNŞA BEKLENTİSİ
Baharda Şam'ın Doğu Guta kırsalıyla birlikte kurtarılan Cisrin'de 64 yaşındaki Ebu Heysem, bunun çatışmaların başlamasından beri Cisrin'de düzenlenen ilk seçimler olduğuna dikkat çekip ''Seçimlerle birlikte her şeyin iyiye doğru gitmesini, yolların düzeltilmesini, düzenli elektrik verilmesini umuyoruz'' dedi.
Ekimde IŞİD'den kurtarılan Deyr ez Zor'da 38 yaşındaki Muhammed Tah ''Oy kullandığım için mutluyum. Yerel meclisin, yıllarca süren savaştan sonra şehri yeniden inşa edip yaralarını saracağı konusunda iyimserim'' diye konuştu.
BAŞBAKANDAN DERAYA TURU
Suriyeli sığınmacı kampı - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, çadır kentlere gönderilen taşınma kararı doğrultusunda Adıyaman Geçici Barınma Merkezi'nden 140 Suriyeli aile, Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ne geldi.
Şam'da oyunu kullanmasının ardından iki yıl önce cihatçılardan kurtarılan güney kırsalındaki Dareya kasabasını da ziyaret eden Başbakan İmad Hamis, ''Seçimler, tüm dünyaya, Suriye’nin zafere eriştiğine ve halkının hayatını doğal şekilde yaşadığına dair bir mesajdır'' dedi.
'TERÖRDEN KURTARILEN HER BÖLGEYE HİZMET GÖTÜRÜYORUZ'
Teröre karşı kazanılan zaferlerle eşzamanlı şekilde muhtelif şehirlerde seçimler yapılmasının Suriye silahlı kuvvetlerinin fedakarlıklarının bir semeresi olduğunu belirten Hamis, 'Dareya'ya normal hayatın geri dönmesinin ve vatandaşların oylarını kullanmasının, Suriye devletinin terörden kurtarılan bütün bölgelerde hizmet, yeniden inşa ve sivillerin geri dönüşü adına yaptıklarının göstergesi ve tüm dünyaya mesaj niteliğinde olduğunu' ifade etti.
DSM-ŞAM ANLAŞMAZLIĞI
Öte yandan DSM ile Suriye hükümeti arasında devam eden müzakerelere rağmen iki taraf arasındaki temel anlaşmazlık yerel seçimler vesileriyle su yüzüne çıktı. 'Özerk yönetim' sözcülerinden İbrahin İbrahim ''Rejim kendi yönetimi altında, Baas yönetimi altında kalmamızı istiyor'' tepkisini gösterirken, Suriye meclisindeki Halep kentinin milletvekillerinden Hüseyin Dabbul ''DSM, yabancı güçlerle, bilhassa da ABD ile bağlantılı, bu yüzden belli hedef ve amaçları var'' görüşünü dile getirdi.
SIRA SİYASİ ÇÖZÜM VE YENİDEN İNŞADA
Yerel yönetim meclislerine 4 yıllığına seçilmelerinin ardından özellikle ülkenin yeniden inşası ve şehir planlamalarında önemli görevler düşüyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) bir raporu, savaşın yarattığı ekonomik zararı 300 milyar dolardan fazla hesaplıyor.
Ankara'da FETÖ operasyonu! MİT'te görevli 15 astsubay için gözaltı kararı
Rusya, uçağın Suriye rejimi tarafından düşürüldüğünü açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hesabını verecekler' demişti... Stokçulara baskınlar başladı!
Ülkesi ekonomik krizle cebelleşen Maduro'dan Nusr-Et'e ziyaret
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday
Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti
'Elimde fotoğrafların var' tehdidinden sonra ortalıktan kayboldu
Aracının kundaklandığını görünce baygınlık geçirdi
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Okuyucu Yorumları 2 yorum