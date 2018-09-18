Gerilimin gölgesinde Suriye dün seçime gitti

Sputnik'in haberine göre Suriye'de 2011'de savaşın başlamasından beri ilk yerel seçimler pazar günü düzenlendi. Sadece hükümetin kontrolündeki bölgelerde sandıklar kuruldu. SÜVEYDA'DAN DEYR EZ ZOR'A 22 Ağustos'ta Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Suriye hükümet güçlerinin ülkenin yüzde 96.5'inde denetimi sağladığı duyurulmuştu. Yerel yönetimlerin tam teşkil edilmediği bazı bölgeler seçime dahil edilmese de son kurtarılan Süveyda'dan ücra bölgelerinde IŞİD varlığının devam ettiği Deyr ez Zor'a dek neredeyse ülke çapında oy kullanma işlemi sorunsuz şekilde tamamlandı. KÜRT BÖLGESİNDE SADECE HASEKE'DE YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM) tarafından yönetilen Suriye'nin kuzeydoğusu, yerel seçimlere dahil olmayı kabul etmedi. Ama DSM tarafından tek taraflı ilan edilen 'Özerk Yönetim' kapsamındaki Haseke'de Suriye hükümet güçlerinin kısmi kontrolünden ötürü sandıklar kuruldu. İDLİB HARİÇ Rusya-Suriye güçlerinin isyancılardan kurtarmak için hazırlık yaptığı, ama Ankara'nın statükonun korunmasını istediği İdlib de Kaide kolu Nusra'nın kontrolündeki tek vilayet olarak yerel seçimlerin dışında kaldı.

MÜMKÜN OLSA DAHA DA UZAYACAKTI 6550'den fazla sandığın kurulduğu seçime yoğun katılım dikkat çekiciydi. 07.00-19.00 arası olarak açıklanan 12 saatlik oy verme süresi, gün içinde 5 saat daha eklenmek suretiyle geceyarısına dek uzatıldı. Bu, Suriye yasalarının elverdiği en uzun süreydi. 40 BİNDEN FAZLA ADAY Seçmenler kimlik ya da pasaportlarını göstererek oy kullandı. Yerel yönetim meclislerindeki 18.478 sandalye için 40 binden fazla aday yarıştı. 'DEĞİŞİM UMUDU' 1960'lardan beri iktidardaki Baas partinin başkent Şam'daki adaylarından Hasan Tarakçı, Amerikan haber ajansı AP'ye ''Halkın umut ve beklentilerine karşılık verip şehirdeki yaşam koşullarını ve hizmetleri iyileştirmeyi hedefliyoruz'' dedi. Şam'ın Bab Şarki bölgesinde oy kullanan 42 yaşındaki kamu çalışanı Muhammed Kabbadi, Fransız haber ajansı AFP'ye "Kime oy vereceğimi çok iyi biliyorum, genç, aktif biri; onun kazanması bu bölgeye iyi şeyler getirecek" diye konuştu. 'NE DEĞİŞECEK Kİ?' Şam'ın Mezze bölgesinde oy kullanmayan 38 yaşındaki Humam ise ''Niye oy vereyim? Dürüst olalım, ne değişecek ki?'' görüşündeydi.

YENİDEN İNŞA BEKLENTİSİ Baharda Şam'ın Doğu Guta kırsalıyla birlikte kurtarılan Cisrin'de 64 yaşındaki Ebu Heysem, bunun çatışmaların başlamasından beri Cisrin'de düzenlenen ilk seçimler olduğuna dikkat çekip ''Seçimlerle birlikte her şeyin iyiye doğru gitmesini, yolların düzeltilmesini, düzenli elektrik verilmesini umuyoruz'' dedi. Ekimde IŞİD'den kurtarılan Deyr ez Zor'da 38 yaşındaki Muhammed Tah ''Oy kullandığım için mutluyum. Yerel meclisin, yıllarca süren savaştan sonra şehri yeniden inşa edip yaralarını saracağı konusunda iyimserim'' diye konuştu. BAŞBAKANDAN DERAYA TURU Suriyeli sığınmacı kampı - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, çadır kentlere gönderilen taşınma kararı doğrultusunda Adıyaman Geçici Barınma Merkezi'nden 140 Suriyeli aile, Kilis Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ne geldi. Şam'da oyunu kullanmasının ardından iki yıl önce cihatçılardan kurtarılan güney kırsalındaki Dareya kasabasını da ziyaret eden Başbakan İmad Hamis, ''Seçimler, tüm dünyaya, Suriye’nin zafere eriştiğine ve halkının hayatını doğal şekilde yaşadığına dair bir mesajdır'' dedi.