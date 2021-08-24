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  4. Geriye bir tek o kaldı! En yaşlı aslan Morani 14 yaşında

Geriye bir tek o kaldı! En yaşlı aslan Morani 14 yaşında

24.08.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 yaşındaki Morani adındaki aslan Maasai Mara'daki en yaşlı aslan ünvanını aldı. Profesyonel vahşi yaşam fotoğrafçısı Leighton Lum'un objektifine adeta poz veren Morani, bölgede kalan dört erkekten geriye kalan tek aslan olarak kayıtlara geçti. Leighton, ''Onun yüzüne baktığınızda çok şey yaşadığını anlayabiliyorsunuz'' diyor.

Geriye bir tek o kaldı! En yaşlı aslan Morani 14 yaşında

Morani adındaki aslan Kenya'daki Maasai Mara Milli Parkı'nda bilinen en yaşlı aslan ünvanından adeta haberdar gibi objektiflerin karşısına geçti.

Dünyanın en ünlü aslanı Scarface'in ölmesinin ardından bu ünvanı alan Morani, aslanlara, çitalara ve zebralara ev sahipliği yapan ulusal bir koruma alanı olan Maasai Mara'daki en yaşlı aslan unvanını aldı.

''ÇOK ŞEY YAŞADIĞI YÜZÜNDEN ANLAŞILIYOR''

Leighton, "Yüzüne baktığımızda, bu adamın çok şey yaşadığını söyleyebilirsiniz. hayatta kalmak için hala savaşan bir aslan. Morani dört erkekten oluşan bir koalisyonun parçasıydı ve dört kişiden geriye kalan tek kişi o. Genel olarak, yetişkin erkek aslanlar doğaları gereği tembeldir ve günde 20 saat uyuyabilirler. Onu sabah tespit ettik, sonra günün sonunda geri döndük ve onu bıraktığımız yerden en fazla 15 metre uzakta bulduk. Ayağa kalkıp oturması bile oldukça yavaş'' şeklinde konuştu.

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Kenya
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