HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Geriye sadece adı kaldı! Bir damla su bile yok... Marmara Gölü'nde durum çok vahim

Geriye sadece adı kaldı! Bir damla su bile yok... Marmara Gölü'nde durum çok vahim

06.10.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında yer alan Marmara Gölü'nde çekilen son görüntüler şaşkına çevirdi. Gölün sadece adının kaldığı, bir damla suyun dahi olmadığı dikkat çekti. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, gölde yaptığı incelemelerde, doğal dengenin bozulduğunu ve yaşamın yok olduğunu belirtti.

Geriye sadece adı kaldı! Bir damla su bile yok... Marmara Gölü'nde durum çok vahim

Türkiye'deki göller ve sulak alanlara yönelik çalışmalar yapan TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'ulusal öneme sahip sulak alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'ndeki son incelemelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Gölün kendi doğal canlısı, denge ve döngüsü ile yaşamını sürdürürken, 1932-1953 yıllarındaki planlamalara dikkat çeken Kesici, "Doğal göl, daha çok tarım bakışı ve Gediz Havzası'na su vermek için Gediz Nehri, Kum Çayı'ndan göle kanallar açıldı. Göl yüzey alanı da 44 kilometrekareden 70 kilometrekareye çıkarılarak, doğal göl su deposuna dönüştürüldü" dedi.

20 BİNDEN FAZLA SU KUŞU YAŞIYORDU

Su varken, sulak çayırlar ve sazlıklarla çevrili olan gölün, iklimi ve doğal zenginliğinin, kuş çeşitliliğine imkan veren doğal ortam oluşturduğunu dile getiren Kesici, "Göl havzası, 150'ye yakın farklı kuş türüne 20 binden fazla su kuşuna, mevsimsel olarak yaşama, barınma, üreme alanı oluşturarak ulusal öneme haiz sulak alan kriterlerini karşılamaktaydı. Göl havzasında balıkçıl, angut, sakarmeke, yeşilbaş, fiyu, sumru, tepeli pelikan ve küçük karabatak gibi nesli tehlikede olan kuş türleri de dahil, çok sayıda su kuşunu barındırırdı" diye konuştu.

YILDA 300 TON BALIK AVLANIYORDU

Göl havzasında balıkçılığın önemli geçim kaynağı olduğunu da hatırlatan Kesici, "Göl çevresinde yer alan kamışlık- sazlık alanlar insanların kullanım amaçlı kaynaklarıydı. Göl, doğal gölken, 400'den fazla balıkçı teknesiyle yılda yaklaşık (1963 yılı) 300 ton balık avlanmaktaydı. Göl olmaksızın bu insanların normal yaşamlarına devam etmesi neredeyse olanaksızdır. Göller, sağladığı çeşitli ekonomik etkinlikler yolu ile insanların günlük yaşamlarına adeta damgasını vurmuş durumdadır. Gölü çevreleyen alüvyal topraklar çok verimliydi ve bölge, adeta bölgenin tarım merkeziydi" dedi.

Bölge ekonomisi tarıma dayalı olan ilçede gölün başta üzüm, pamuk, tütün, lahana, karpuz, kavun, mısır, zeytin üretimi ve sebzecilik ve hayvancılığın yaygın olduğu en önemli su kaynağını oluşturduğunu da anlatan Kesici, şöyle konuştu:
"Son 30 yıl içinde, suları giderek azalan, bataklık alanı nemli alan şekline dönüşerek, çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan göle, dış kaynaklardan su taşınmışsa da bugün için bir damla su kalmadığı gibi ne bir balık ne bir kuş ne de göl varken yaşayan canlı gözlenememekte. Kuşların göç yolları için çok önemli bir kaybı oluşturan ekolojik yok oluş, gençlerin de bölgeden göç etmesine neden olmuştur. Gölün kurumasıyla toprağın giderek çoraklaşmasıyla bitme aşamasına gelen tarımda sulama, yer altı suyu çekim amaçlı pompaj kuyularının giderek çoğalmasına neden olmuş ve yer altı suları da yetersiz kalıp, toprak giderek tuzlanmaktadır. Gölün suyunun bitmesiyle oluşan hidrolojik kuraklık, iklimsel ve tarımsal kuraklığa neden olmuş ve sonuçta göl alanının paylaşılması ve suya ulaşımla ilgili kavgalara, can-mal kayıplarına yol açarken, sosyal kuraklık da göçe neden olmuştur."

GÖL NEDEN KURUDU?

Marmara Gölü'nün kurumasının nedenlerini sıralayan Kesici, "Doğal gölün doğal yapısına müdahale edilerek, adeta su deposuna dönüştürülmesi. Aşırı tarım, su çekimleri ve sınırsızca açılan kuyular sorgulanmalı. Gölde yapılan istilacı türlerle ilgili balıklandırmalar sorgulanmalı. Gölün doğal biyolojik çeşitliliği ve ekosisteminin tahrip edilmesi gölün havuza dönüştürülmesi su kaynağının üretkenliğini yok etmiştir. Tarımsal amaçla suya talebin giderek artması, gölde su seviyesinin giderek azalmasıyla artan buharlaşma, nem azalmasına bağlı iklim değişimi" dedi.

Göle 'can suyu' denilen, başka yerden su transfer etme gibi çok tehlikeli ve maliyetli su taşıma girişimlerinin çözüm olmadığını ve olmayacağını aktaran Kesici, "Havzanın bütünüyle korunması gerekir. Çözüm insanın elinde, gölün ve doğasının doğal düzenini ve dengesini korumakta. Çözüm, gölü besleyen derelerin önünü açmakta. Çözüm, bilimsel tarımda. Suyuna, iklimine göre geleceği düşünerek sanayisi, yerleşimi ve tarımını düzenlemek ve planlamakta" diye konuştu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metrobüste kavga! Birbirlerine girdiler, sebebi 'pes' dedirttiMetrobüste kavga! Birbirlerine girdiler, sebebi 'pes' dedirtti
Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'Erdoğan'ın teklifine Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt! 'Eğer...'
Sözleri gündem olmuştu! Bakan Nebati, böyle yanıt verdiSözleri gündem olmuştu! Bakan Nebati, böyle yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
Marmara Gölü Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika | EYT mağdurlarının gözü kulağı orada! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...

Son Dakika | EYT mağdurlarının gözü kulağı orada! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...

Benzin ve motorin fiyatı değişti! İki günde iki zam...

Benzin ve motorin fiyatı değişti! İki günde iki zam...

İstanbul'daki satılık daire ilanı sosyal medyada olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

İstanbul'daki satılık daire ilanı sosyal medyada olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

THY uçağında korku dolu anlar! Hatay'a iniyordu...

THY uçağında korku dolu anlar! Hatay'a iniyordu...

Yüzde 100 zam sonrasında öğrenciler tercihlerini değiştirdi!

Yüzde 100 zam sonrasında öğrenciler tercihlerini değiştirdi!

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

Canlı yayında Hilmi Daşdemir ve Şaban Sevinç birbirine girdi!

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Nükleer saldırı tehdidi harekete geçirdi! Böyle hazırlanıyorlar

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.