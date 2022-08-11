HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Geriye son görüntüsü kaldı! Dalgaların yuttuğu İlayda'nın ölümü kahretti

Geriye son görüntüsü kaldı! Dalgaların yuttuğu İlayda'nın ölümü kahretti

11.08.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 13 yaşındaki İlayda Eren sahile vuran dalgalara kapılıp, denizde boğularak hayatını kaybetti. Eren'in boğulmadan hemen önce arkadaşları ile kıyıda oynadığı anlar ortaya çıktı. İlayda'nın arkadaşları ile dalgaların vurduğu kıyıda oyun oynadığı anlar, görüntülerde yer aldı.

Geriye son görüntüsü kaldı! Dalgaların yuttuğu İlayda'nın ölümü kahretti

Olay, dün akşam Sakarya'nın Karasu ilçesi Aşağı Aziziye Mahallesi Akkum mevkisinde meydana geldi. Deniz kenarında arkadaşları ile oyun oynayan İlayda Eren, sahile vuran dalgalarla suya kapıldı. Bu sırada kızını gören Solmaz Eren, İlayda'yı kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. İhbarla sahile cankurtaranlar, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Screenshot_6

Çalışmalar, aşırı dalgalar nedeniyle güçlükle yürütüldü. Ekipler, gece saatlerinde İlayda'nın kaybolduğu noktadan 3 kilometre uzaklıkta cesedini buldu. İlayda Eren'in cansız bedeni, inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Screenshot_8

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara'dan ailesi ile birlikte tatil için Karasu'ya gelen İlayda Eren'in son anlarının, cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İlayda'nın arkadaşları ile dalgaların vurduğu kıyıda oyun oynadığı anlar, görüntülerde yer aldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenalaşan ayıya Rizeli balcıdan teşhis: Kesin deli bal yemiştirFenalaşan ayıya Rizeli balcıdan teşhis: Kesin deli bal yemiştir
Erdoğan’ın cemevi ziyareti sonrasında çok tartışılmıştı! Erdoğan’ın cemevi ziyareti sonrasında çok tartışılmıştı!
Giresun'da lunapark faciası! Polis eşinin tabutuna bakışları yürekleri dağladıGiresun'da lunapark faciası! Polis eşinin tabutuna bakışları yürekleri dağladı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili halini paylaştı! Bomba yorum

Karısının bikinili halini paylaştı! Bomba yorum

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

1 saate kazanıyorum, kral gibi burada harcıyorum

1 saate kazanıyorum, kral gibi burada harcıyorum

Anneleri kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu, çocuklar gözyaşlarına boğuldular! Babaları da kabul etmedi

Anneleri kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu, çocuklar gözyaşlarına boğuldular! Babaları da kabul etmedi

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

İlginizi Çekebilir

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Sütün ekşimesi ve kesilmesini önlüyor! Bir tutam tuz...

Sütün ekşimesi ve kesilmesini önlüyor! Bir tutam tuz...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.