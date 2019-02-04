Germanicia Antik Kentin 2 alanı daha ziyaretçilere açılıyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta bir bölümü geçen yıl Ağustos ayında ziyarete açılan Germanicia Antik Kenti'nin yeni ortaya çıkarılan 2 mozaikli alanı daha turizme kazandırıldı. Arkeolog Safinaz Akbaş, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'ndan (DOĞAKA) ayrılan 1 milyon liralık bütçe ile yeni bulunan alanları yıl sonunda ziyarete açmayı planladıklarını söyledi.

2007 yılında Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir evde yapılan kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılan Germanicia Antik Kenti'nin turizme kazandırılması adına bölgede kazı çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalarda antik kentin Dulkadiroğlu, Bağlarbaşı, Şeyhadil ve Namık Kemal Mahalleleri'nin tamamı ile Kanuni Mahallesi'nin de bir kısmını kapsadığı belirlendi.

Germanicia Antik Kenti'nin M.S. 1'inci yüzyılda kurulduğunu ancak bugüne kadar yapılan kazılarla şehrin M.S. 4'üncü ve 6'ncı yüzyıllarına ait mozaik ve kalıntılarına ulaştıklarını belirten Safinaz Akbaş, "Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait olduğu tespit edilmiştir. Ancak ileriki zamanda yapılan kazılar sonrası tabii ki daha erken döneme ait verilere ulaşmamız mümkündür" dedi.

'2019'UN SONUNA DOĞRU ZİYARETÇİYLE BULUŞACAK'

Germanicia Antik Kenti'nin ortaya çıktığı 2007'den bu yana şehrin tüm kazı çalışmalarında görev alan Safinaz Akbaş, yaptıkları çalışmada mozaiklerin fazla olduğu Bağlarbaşı Mahallesi'nin kentin yerleşim alanı olduğunu belirtti. Akbaş, ayrıca yapı kalıntılarının fazla olduğu Şeyhadil Mahallesi'nin ise kent merkezi, Dulkadiroğlu ve Namık Kemal Mahallelerinin de kentin yayılım sahası olduğunu belirlediklerini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "2014-2015 yılında kazısı yapılan mozaikli alanımızın etrafına geçici koruma duvar örgüsü ve çatısı ile ziyaretçiler için yürüme platformu yapıldı. Mozaikler üzerinde restorasyon, konservasyon işlemleri gerçekleştirildikten sonra bakanlığımızın da izniyle alanımız ücretsiz olarak ziyarete açıldı. Şu an bulunduğumuz alanımızın ve 2017 yılında kazısı yapılan alanımızda kazımızda çıkan mozaiklerimizin yine etrafına koruma duvarları örülmesi, geçici çatı sistemi ve yürüme platformu yapılması ile mozaiklerimizin restorasyonunun, konservasyonunun yapılması için Sayın Valimiz Vahdettin Özkan'ın talimatıyla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında DOĞAKA'ya bir proje sunuldu ve projemiz uygulama aşamasına geçildi. 2019 yılının sonlarına doğru inşallah Bakanlığımızın da izniyle iki alanımız ziyaretçiyle buluşacak hale getirilecektir."

VİLLANIN TABANI

Kalkınma ajansının proje için 1 milyon liralık bütçe ayırdığını belirten Safinaz Akbaş, Ağustos ayında ziyarete açılan yerde 140 metrekarelik mozaiğin olduğunu, bu yıl sonunda ziyarete açılması planlanan 2 alanda da toplam 150 metrekare mozaiğin olduğunu söyledi. Ziyarete açılacak olan yerlerden biri olan Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki mozaik hakkında bilgi de veren Akbaş, "Bu taban mozaiğimizin Roma dönemine ait bir villanın salonunun taban mozaiği olma ihtimali şu an için yüksek gözükmektedir. İleriki zamanda bölgedeki diğer yerlerin kazısı gerçekleştirildikten sonra hangi yapısının hangi bölgesine ait veya hangi odasına ait olduğu tam olarak netlik kazanacaktır" diye konuştu.