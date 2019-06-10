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Germencik'te silahlı kavga: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 08:48 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Germencik ilçesinde, iddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen 2 grup, bir birine pompalı tüfeklerle saldırdı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Germencik ilçesinde, iddiaya göre aralarında daha önce husumet bulunduğu öğrenilen 2 grup, bir birine pompalı tüfeklerle saldırdı. Olayda Tayfur Acar ağır yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Yenimahalle’de meydana geldi. Aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen B.C. ve B.S. pompalı tüfekle sokakta motosikleti ile seyir halinde olan Tayfur Acar’a ateş ederek kaçtı. Sağ bacından yaralanan Acar yere yığılırken, çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Acar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Tayfur Acar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Tayfur Acar’ın silahlı saldırıya uğradığını öğrenen yakınları M.E. ve V.E. firar eden B.S.’nin akrabalarının bulunduğu eve pompalı tüfekle ateş etti. Kimsenin yara almadan kurtulduğu bu olay sonrası polis M.E. ve V.E.’yi gözaltına alırken, Acar’ı yaralayarak kaçan B.S. ve B.C. ise polis tarafından her yerde aranıyor.

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