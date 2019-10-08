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Germenicia Antik Kenti’ne tanıtım atağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta bulunan Germenicia Antik Kentle ilgili film hazırlandığını söyledi.Ünal, Kahramanmaraş’ta bir otelde düzenlenen ‘Germenicia Antik Kenti Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, Germenicia mozaiklerinin üzerindeki konutların tespit edileceğini ve dışındaki konutların ise sit alanından çıkarılacağını söyledi.

Germenicia Antik Kenti’ne tanıtım atağı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta bulunan Germenicia Antik Kentle ilgili film hazırlandığını söyledi.
Ünal, Kahramanmaraş’ta bir otelde düzenlenen ‘Germenicia Antik Kenti Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, Germenicia mozaiklerinin üzerindeki konutların tespit edileceğini ve dışındaki konutların ise sit alanından çıkarılacağını söyledi. Kahramanmaraş ve çevre illerinin turizminin gelişmesi için gerekli planlamanın yapılması gerektiğini belirten Ünal, bir sinema filmi de yapılacak Germenicia’nın Kahramanmaraş için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 2023 yılında 86 ülkeden 2 milyon ziyaretçi beklediklerini belirten Ünal, "Bugün aynı zamanda Şanlıurfa’da Göbeklitepe’ye ziyarete gelenleri bizim nereye getirmemiz lazım? Gaziantep’e de getirmemiz lazım. Zeugma, oradan nereye getirmemiz gerekiyor? Kahramanmaraş’a getirmemiz gerekiyor. Hatay’dan Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kayseri üzerinden Kapadokya ve Nevşehir’i içine alan büyük bir kültür turizm bölgesi ve planı yapmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye uzun bir süreden beri konuştuğumuz; deniz, kum, güneş turizminin dışına çıkmak zorunda" dedi.
Germenicia ile ilgili bir film hazırlandığını belirten Ünal, "Çünkü hikayesi olmayan hiçbir şeyi, hiç kimse satın almıyor. Yani evet bugün Germenicia ile ilgili ve Germenicia Antik Kentinin mozaiklerinin niteliği uzmanların bizimle paylaştıklarına göre hem Zeugma’dan hem de Efes’ten daha ince ve sanatsal bir kıymete haiz. Ama eğer siz bunun duygusunu, bunun hikayesini dünya ile iletişim araçları aygıtlarıyla paylaşamıyorsanız hiçbir anlamı yok. Şimdi Germenicia ile ilgili bir film hazırlatıyoruz. Önce bizim Germeniciayı bir tanıtmamız gerekiyor. Bu arada Germenicia’da evleri olan ve mağduriyet yaşadığını söyleyenlere de buradan bir müjde vereyim, şimdi yeni kurul kararıyla sadece mozaik olan evler belirlenip onun dışındaki evler sit alanından çıkarılacak. Peki, biz bunu yerinde mi yapacağız? Bunu yerinde yapmayacağız. Bu mozaiklerin hepsini bir yere taşıyıp orada büyük bir müze inşallah oluşturacağız. Dediğim gibi önümüzde 2 tane fırsat alanı var. Bir tanesi Expo 2023, yurt dışına tanıtmak açısından, ikincisi de Expo 2025 inşallah. Yani Expo Kahramanmaraş ve Expo Gaziantep’le beraber biz yurt dışına da bu hikayeyi güzel bir şekilde anlatacağız” diye konuştu.

Germenicia Antik Kenti’ne tanıtım atağı

Germenicia Antik Kenti’ne tanıtım atağı

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